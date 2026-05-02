Borsa İstanbul’da 2026 yılı birinci çeyrek finansal sonuç maratonu, önümüzdeki hafta zirveye ulaşıyor. Pazartesi gününden itibaren yatırımcıların gözü kulağı dev şirketlerde olacak.

Birçok sektör devinin performansını sergileyeceği haftada, açıklanacak bilançolarla birlikte bilanço dönemi de resmen sona erecek.

İşte 4-9 Mayıs haftasında bilanço açıklaması beklenen kritik şirketler:

HAFTA BAŞINDA ENERJİ VE İÇECEK DEVLERİ SAHNEDE

Haftanın ilk işlem günü olan 4 Mayıs Pazartesi günü, piyasalar iki önemli veriye odaklanacak:

Coca-Cola İçecek (CCOLA) * Enerjisa Enerji (ENJSA)

5 MAYIS SALI: BİLANÇO YAĞMURU

Salı günü, haftanın en yoğun veri akışının yaşanacağı gün olacak. Otomotivden gıdaya, perakendeden bankacılığa kadar birçok dev isim rakamlarını duyuracak:

Bankacılık & Holding: İş Bankası (ISCTR)

Otomotiv: Ford Otosan (FROTO), Tofaş (TOASO), Otokar (OTKAR)

Gıda & Perakende: Migros (MGROS), Anadolu Efes (AEFES), Tat Gıda (TATGD)

Sanayi: Kaleseramik (KLSER), Kocaer Çelik (KCAER), Brisa (BRISA)

6 MAYIS ÇARŞAMBA: DEVLERİN GÜNÜ

Hafta ortasında Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu ve telekomünikasyon devi sonuçlarını paylaşacak:

TÜPRAŞ (TUPRS)

Türk Telekom (TTKOM)

Sabancı Holding (SAHOL)

Aygaz (AYGAZ) ve MLP Sağlık (MPARK)

HAFTA KAPANIRKEN: KOÇ HOLDİNG VE ALARKO BEKLENİYOR

Haftanın son günlerinde de yoğunluk devam edecek:

7 Mayıs Perşembe: Doğan Holding (DOHOL), Aksa Akrilik (AKSA), Albaraka Türk (ALBRK), Borusan Boru (BRSAN), Koton (KOTON).

8 Mayıs Cuma: Piyasaların en çok merak ettiği Koç Holding (KCHOL) bilançosu ile birlikte Alarko Holding (ALARK) ve Ülker Bisküvi (ULKER) sahne alacak.

9 Mayıs Cumartesi: Dönemin kapanışını Anadolu Grubu Holding (AGHOL) yapacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Garanti BBVA bu hafta en çok alıp sattığı hisseler Garanti BBVA bu hafta en çok alıp sattığı hisseler
Altın mı, gümüş mü? Bank of America hedefi yukarı çektiAltın mı, gümüş mü? Bank of America hedefi yukarı çekti

