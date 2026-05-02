Nisan ayında toplam 7 şirket, özsermayelerini güçlendirmek, borçlarını azaltmak veya yeni yatırımlara kaynak yaratmak amacıyla bedelli sermaye artırımı kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

İşte Nisan ayında sermaye artırımı kararı alan şirketler ve detayları:

Hub Girişim (HUBVC) ve Kontrolmatik (KONTR) Ayı Yüzde 200 ile Açtı

Nisan ayının ilk günü iki dev bedelli haberiyle başladı.

Hub Girişim (HUBVC): Çıkarılmış sermayesini %200 oranında bedelli artırarak 280 milyon TL'den 840 milyon TL'ye yükseltme kararı aldı. Şirket, rüçhan haklarını 1,00 TL nominal değer üzerinden 15 gün süreyle kullandıracak.

Kontrolmatik (KONTR): Teknoloji ve enerji devi, %200 oranında bedelli artırımla sermayesini 1,3 milyar TL'den 3,9 milyar TL'ye çıkarma kararı aldığını açıkladı. Elde edilecek kaynakla yatırımların finansmanı hedefleniyor.

SANAYİ VE MATBAACILIK SEKTÖRÜNDEN HAMLELER

Yükselen Çelik (YKSLN): 7 Nisan’da alınan kararla sermayesini %100 oranında nakden artırarak 1 milyar TL'ye yükseltmeyi planlıyor. Şirket, elde edilecek fonu işletme sermayesi ve finansal borçların azaltılmasında kullanacak.

Saray Matbaacılık (SAMAT): 9 Nisan’da duyurulan karara göre, mevcut sermaye %200 bedelli artırılarak 112,4 milyon TL'den 337,2 milyon TL'ye çıkarılacak.

REYSAŞ GRUBU'NDAN ÇİFTE REVİZE VE DEV ARTIŞ

Reysaş Grubu şirketleri, enflasyon düzeltmesi farklarını da sürece dahil ederek bedelsiz oranlarında yukarı yönlü güncelleme yaptı:

Reysaş GYO (RYGYO): %50 bedelli ve %250 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirketin ulaşacağı toplam sermaye hedefi 8 milyar TL olarak belirlendi.

Reysaş Taşımacılık (RYSAS): %100 bedelli ve %100 bedelsiz artırımla sermayesini 6 milyar TL'ye çıkarma kararı aldı.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE NAKİT ARTIŞI

Consus Enerji (CONSE): Ayın son bedelli kararı 22 Nisan'da geldi. Şirket, çıkarılmış sermayesini %100 oranında nakden artırarak 771 milyon TL'den 1,54 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyor.

