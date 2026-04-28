Türkiye’de 1 Mayıs 2026 Cuma günü resmi tatil olması sebebiyle, sermaye piyasalarında işlem trafiği duracak.

Hem pay piyasası hem de VİOP tarafında seans düzenlenmeyecek. Perşembe akşamı kapanış yapan piyasalar, kapılarını tekrar 4 Mayıs Pazartesi sabahı açacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN?

Borsa İstanbul'daki işlemlerin takas (nakit ve hisse teslimi) süreci, araya giren resmi tatil ve hafta sonu nedeniyle bir sonraki haftaya sarkıyor.

Yatırımcıların nakit akışını planlarken şu tarihlere dikkat etmesi gerekiyor:



• 29 Nisan Çarşamba günü yapılan işlemlerin takası: 4 Mayıs Pazartesi

• 30 Nisan Perşembe günü yapılan işlemlerin takası: 5 Mayıs Salı

Perşembe günü yapılan işlemlerin bedeli, normal şartlarda T+2 kuralı gereği pazartesi günü hesaba geçecekken, tatil nedeniyle bu süreç salı gününe uzamış olacak.

KÜRESEL PİYASALAR TATİL Mİ?

1 Mayıs’ta dünya borsaları aynı fikirde değil. Yatırımcılar bir gözüyle yurt dışını takip ederken şu tabloyla karşılaşacak:

• Avrupa Kapalı: Frankfurt’tan Paris’e kadar Avrupa’nın dev borsaları 1 Mayıs nedeniyle işlem görmeyecek. Bu durum, özellikle DAX ve Euro Stoxx 50 endekslerine dayalı türev araçlarda işlem yapan yatırımcıların pozisyonlarını etkileyecek.

• ABD Mesaide: Avrupa ve Türkiye tatil yaparken, ABD borsaları (NYSE ve Nasdaq) işlem görmeye devam edecek. Küresel likidite akışının Washington ve New York hattında yoğunlaşması bekleniyor.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Analistler, uzun hafta sonu tatili ve takas tarihlerindeki bu sarkma nedeniyle yatırımcıları likidite yönetimi konusunda uyarıyor.

Özellikle kredi işlemlerde olanların veya nakit ihtiyacı bulunanların, ödeme tarihlerindeki bu "zorunlu kaymayı" hesaplarına dahil etmeleri kritik önem taşıyor.

Cuma günü yurt içi piyasalar kapalıyken ABD'den gelecek ekonomik veriler, pazartesi günü Borsa İstanbul açılışında birikmiş bir volatilite (oynaklık) yaratabilir.

