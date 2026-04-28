Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada şirket, milyarlarca liralık kara rağmen bu yıl temettü dağıtmama kararı aldı.

NET DÖNEM KARI 6,1 MİLYAR TL OLARAK AÇIKLANDI

Şirket tarafından paylaşılan verilere göre, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 dönemini kapsayan faaliyetler neticesinde:

TFRS Konsolide Mali Tablolarına Göre: 6.185.237.000 TL Net Dönem Karı,

Yasal Kayıtlara (VUK) Göre: 4.340.896.602,93 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı elde edildiği belirtildi.

NAKİT TEMETTÜ DAĞITILMAYACAK

MLP Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu, elde edilen karın hissedarlara nakit olarak dağıtılması yerine şirket bünyesinde tutulmasını kararlaştırdı. Kararda, karın dağıtılmayarak "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına aktarılması teklifinin Olağan Genel Kurul onayına sunulacağı ifade edildi.

NEDEN KAR DAĞITIMI YAPILMIYOR?

Şirket, kar payı dağıtmama gerekçesini üç temel başlıkta özetledi:

Şirketin büyüme fırsatlarını desteklemek.

Yeni yatırımlar için gerekli kaynağı şirket içinden yaratmak.

Şirketin finansal yapısını güçlendirmek ve esnekliğini artırmak.

