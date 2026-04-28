35 bin TL’ye dayanan açlık sınırı ve eriyen alım gücü karşısında, Mehmet Şimşek liderliğindeki "sıkı para politikası" yerini kademeli olarak bir seçim ekonomisine bırakmaya hazırlanıyor.

Gazeteci Hilal Köylü'nün kulis haberine göre iktidar, toplumsal memnuniyeti yeniden tesis etmek için maaş düzenlemelerini masaya getirdi.

MAAŞLAR AÇLIK SINIRININ GÖLGESİNDE KALDI

Yılın ilk çeyreğinde en düşük emekli maaşı 20 bin TL, asgari ücret ise 28 bin 75 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı.

Ancak yüksek enflasyonun etkisiyle sadece üç ayda maaşların alım gücünde yüzde 10,04 oranında bir kayıp yaşandı. 35 bin TL seviyesindeki açlık sınırı, dar gelirli kesim üzerindeki baskıyı artırırken; uygulanan kemer sıkma politikaları "refah payı" beklentilerini de askıya almıştı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ŞİMŞEK’İN PLANI SEÇİM ODAKLI ESNİYOR MU?

Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre ekonomi yönetiminde strateji değişikliğine gidiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında gerçekleşen son görüşmede, seçim hazırlıkları kapsamında sürecin hızlandırılması talimatı verildiği belirtiliyor.

Bölgesel jeopolitik gerilimler nedeniyle yaz aylarında beklenen seyyanen zam planı yıl sonuna sarkmış olsa da hazırlanan yeni paket oldukça iddialı.

ASGARİ ÜCRETTE ÇİFTE ARTIŞ VE REFAH PAYI

Hükümetin masasında olduğu iddia edilen düzenlemeler, alım gücünü seçim sandığına kadar diri tutmayı amaçlıyor. İşte sızan o rakamlar:

• Asgari Ücrette Çifte Artış: Sadece enflasyon farkı değil, bu farkın üzerine yüzde 20 seyyanen zam eklenmesi planlanıyor.

• Refah Payı Geri Dönüyor: Emekliler için rafa kaldırılan "refah payı" uygulamasının yeniden devreye alınması gündemde. Emekli maaş artışlarının enflasyon verisinin belirgin bir şekilde üzerinde tutulması hedefleniyor.

• Hedef 2027: Tüm bu finansal genişlemenin temel amacı, ekonomideki huzursuzluğu gidererek olası bir erken seçim sürecinde seçmen desteğini konsolide etmek.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE ZAMANLAMA

Daha önce haziran ayı için planlanan iyileştirmelerin yıl sonuna ertelenmesinde, İran-İsrail gerginliği gibi küresel risklerin etkisi büyük oldu.

Ancak ekonomi kurmayları, yılın son çeyreğinden itibaren "seçim ekonomisi" enstrümanlarının daha cesurca kullanılacağını ifade ediyor.

Piyasa uzmanları, bu ölçekte bir zam paketinin enflasyon üzerindeki etkisini tartışırken, sokaktaki vatandaşın tek bir beklentisi var: Açlık sınırının üzerine çıkabilmek.