Ülkenin köklü borsalarından Bitbank, kullanıcıların cüzdanındaki kripto varlıkları doğrudan günlük harcamalarına entegre eden "EPOS Crypto Card"ı duyurdu.

Bu hamle, Bitcoin’in sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda bir "ödeme yöntemi" olarak günlük hayata girişini resmileştiriyor.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Bitbank ve Japonya’nın finans devlerinden EPOS Card iş birliğiyle hayata geçen bu yeni Visa kart, geleneksel bankacılık ile blokzinciri teknolojisini tek bir plastik kartta birleştiriyor.

• Otomatik Kripto Ödemesi: Kullanıcılar yaptıkları alışverişlerin ödemesini, borsadaki hesaplarında bulunan Bitcoin bakiyeleriyle otomatik olarak gerçekleştirebilecek.

• Bitcoin ile Başlıyor: Sistem ilk etapta yalnızca lider kripto para birimi Bitcoin’i destekleyecek. Ancak Bitbank, gelecek dönemde diğer popüler altcoinlerin de sisteme dahil edileceğinin sinyalini verdi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

• Kripto Cashback: Kartın en cazip özelliklerinden biri ise ödül sistemi. Kullanıcılar her harcamalarının yüzde 0,5’i oranında geri ödeme (cashback) kazanacak. Üstelik bu ödüller Bitcoin, Ethereum veya Aster olarak tercih edilip doğrudan Bitbank hesaplarına aktarılabilecek.

JAPONYA PAZARINDA KRİPTO YARIŞI KIZIŞIYOR

Japonya, sıkı regülasyonları ve gelişmiş finansal altyapısı ile kripto dünyasında bir "güven adası" olarak biliniyor. Bitbank’ın bu hamlesi, sektördeki rekabeti de yeni bir boyuta taşıdı.

Binance, geçtiğimiz ocak ayında Japonya pazarında kendi kartını çıkarmış ve kullanıcılarına BNB ödülleri sunmaya başlamıştı.

Bitbank’ın yerel bir borsa olarak bu yarışa "doğrudan kripto ile ödeme" özelliğiyle katılması, yerel rekabette dengeleri değiştirebilir.

Crypto Card ile ödemelerin, kullanıcılar için de kripto varlıkları nakde çevirme zahmetini ortadan kaldırarak kolaylık sağladığı yorumları yapılıyor.