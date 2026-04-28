Bitcoin, ödeme yöntemi olarak resmileşiyor. Kripto para dünyasının öncü pazarlarından olan Japonya’da ülkenin ilk kripto ödemeli kredi kartı çıkarıldı.

Ülkenin köklü borsalarından Bitbank, kullanıcıların cüzdanındaki kripto varlıkları doğrudan günlük harcamalarına entegre eden "EPOS Crypto Card"ı duyurdu.

Bu hamle, Bitcoin’in sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda bir "ödeme yöntemi" olarak günlük hayata girişini resmileştiriyor.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Bitbank ve Japonya’nın finans devlerinden EPOS Card iş birliğiyle hayata geçen bu yeni Visa kart, geleneksel bankacılık ile blokzinciri teknolojisini tek bir plastik kartta birleştiriyor.

• Otomatik Kripto Ödemesi: Kullanıcılar yaptıkları alışverişlerin ödemesini, borsadaki hesaplarında bulunan Bitcoin bakiyeleriyle otomatik olarak gerçekleştirebilecek.

• Bitcoin ile Başlıyor: Sistem ilk etapta yalnızca lider kripto para birimi Bitcoin’i destekleyecek. Ancak Bitbank, gelecek dönemde diğer popüler altcoinlerin de sisteme dahil edileceğinin sinyalini verdi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

• Kripto Cashback: Kartın en cazip özelliklerinden biri ise ödül sistemi. Kullanıcılar her harcamalarının yüzde 0,5’i oranında geri ödeme (cashback) kazanacak. Üstelik bu ödüller Bitcoin, Ethereum veya Aster olarak tercih edilip doğrudan Bitbank hesaplarına aktarılabilecek.

JAPONYA PAZARINDA KRİPTO YARIŞI KIZIŞIYOR

Japonya, sıkı regülasyonları ve gelişmiş finansal altyapısı ile kripto dünyasında bir "güven adası" olarak biliniyor. Bitbank’ın bu hamlesi, sektördeki rekabeti de yeni bir boyuta taşıdı.

Binance, geçtiğimiz ocak ayında Japonya pazarında kendi kartını çıkarmış ve kullanıcılarına BNB ödülleri sunmaya başlamıştı.

Bitbank’ın yerel bir borsa olarak bu yarışa "doğrudan kripto ile ödeme" özelliğiyle katılması, yerel rekabette dengeleri değiştirebilir.

Crypto Card ile ödemelerin, kullanıcılar için de kripto varlıkları nakde çevirme zahmetini ortadan kaldırarak kolaylık sağladığı yorumları yapılıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
