Orta Doğu'daki gerilimler ve jeopolitik risklere rağmen değerli metal, doların gücü ve petrol fiyatlarındaki sert artışın yarattığı "enflasyon-faiz" kıskacında dar bir banda sıkıştı.

GÜNCEL DURUM: 4.600 DOLAR DESTEĞİNDE TUTUNMA ÇABASI

Saat 10.50 itibarıyla spot altın günlük bazda yüzde 1,16'lık bir geri çekilme ile 4.627,71 dolar seviyesine geriledi.

Ocak sonunda 5.595 dolarlık tarihi zirvelerini gören sarı metal, o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 11 değer kaybetti.

Şu anki tablo, yatırımcıların 4.600 dolar seviyesini kritik bir psikolojik destek olarak izlediğini gösteriyor.

YÜKSELİŞİ FRENLEYEN 3 TEMEL ENGEL

Altının jeopolitik destekten tam anlamıyla faydalanamamasının arkasında üçlü bir baskı mekanizması yatıyor:

• Güçlü Dolar ve Savunma Pozisyonu: ABD-İran müzakerelerinden hızlı bir sonuç çıkmaması, yatırımcıları savunma pozisyonuna iterek ABD dolarını güçlendirdi. Doların değer kazanması, altın almanın maliyetini artırarak talebi kısıtlıyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

• Petrol ve Enflasyon Paradoksu: Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler petrol fiyatlarını yukarı çekerken, bu durum enflasyon endişelerini körüklüyor. Yükselen enerji maliyetleri, Fed'in "şahin" tonunu korumasına ve faiz indirimlerini en az altı ay daha ertelemesine neden oluyor.

• Fırsat Maliyeti: Fed ve diğer büyük merkez bankalarının (ECB, BoE, BoJ) kısıtlayıcı para politikasını piyasa beklentisinden uzun sürdürme ihtimali, getiri sağlamayan altının cazibesini azaltıyor.

REUTERS ANKETİ: 14 YILIN EN YÜKSEK TAHMİNİ

Kısa vadeli baskılara rağmen piyasa uzmanları orta ve uzun vadede iyimserliğini koruyor. Reuters tarafından 31 analistin katılımıyla yapılan anket sonuçları, altının yeniden ivme kazanabileceğine işaret ediyor:

• Yeni Ortalama Tahmini: 2026 yılı için ortalama ons fiyat tahmini 4.916 dolar olarak belirlendi. Bu, son 14 yılın en yüksek yıllık tahmini olarak kayda geçti.

• Merkez Bankası İştahı: Uzmanlar, merkez bankalarının altın alım motivasyonunun her zamankinden daha güçlü olduğunu vurguluyor. Dolar varlıklarına yönelik kırılganlık hissi, rezerv biriktirme eğilimini tetikliyor.

Özetle; Eğer savaş barışçıl bir şekilde sona ererse bir rahatlama rallisi bekleniyor. Ancak petrol fiyatları enflasyon tartışmasının merkezinde kaldığı sürece altının güvenli liman talebi ile yüksek faiz baskısı arasında sıkışmaya devam etmesi bekleniyor.

Sonuç; Piyasa şu an "korku" ve "kısıtlama" arasında dengelenmiş durumda. Altını destekleyecek kadar endişe var ancak doların gücünü kıracak kadar büyük bir katalizör henüz masada değil.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.