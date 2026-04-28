Gülermak Grubu bünyesindeki iştirakler arasında gerçekleşen ve 20-21 Nisan tarihlerinde kamuoyuna duyurulan stratejik pay satışları, piyasalarda yakından takip ediliyordu.

Bugün yapılan açıklamayla birlikte mülkiyet değişiminin operasyonel süreci noktalandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) peş peşe düşen iki önemli bildirimle, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK) sermayesinin yaklaşık yüzde 14’üne tekabül eden payların takas işlemleri sonuçlandırıldı.

SATIŞIN DETAYLARI: TOPLAMDA 44 MİLYON ADET PAY

KAP bildirimlerine göre satış süreci iki ana kanal üzerinden yürütüldü:

1. Gülermak Emlak Tarafındaki Satış



Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş., sahip olduğu Gülermak Ağır Sanayi sermayesinin yaklaşık yüzde 10,6’sını temsil eden payların elden çıkarıldığını duyurdu.

• Hisse Adedi: 34.086.053 Adet (B Grubu)

• Sermaye Oranı: Yüzde 10,6

2. Gülermak Turizm Tarafındaki Satış



Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen işlemle, sermayenin yaklaşık yüzde 3,3’üne denk gelen payların satışı tamamlandı.

• Hisse Adedi: 10.755.347 Adet (B Grubu)

• Sermaye Oranı: Yüzde 3,3

Satışa konu olan payların tamamı "B Grubu" statüsünde olup, takas işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte söz konusu paylar yeni maliklerin hesaplarına resmen geçmiş oldu.

HİSSELER NE DURUMDA?

Toplamda 44.841.400 adet B grubu hisseyi kapsayan bu büyük ölçekli operasyonun takas süreçlerinin bitirildiği haberinin geldiği günde GLRMK payları ekside kayda geçti.

Hisseler, güne düşüşle başlayarak 191 lira seviyesine çekildi. Haftalık değer kaybı yüzde 20’yi aştı.

