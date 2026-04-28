Q Yatırım Bankası operasyonu borsayı sarstı: QUAGR yüzde 9'u aşan düşüşle taban fiyat ile karşı karşıya kalırken, GZNMI de yüzde 9,97 değer kaybetti.

İstanbul merkezli yürütülen operasyonda Q Yatırım Bankası yöneticilerine yönelik "tefecilik" ve "Mevzuata aykırı faaliyet" suçlamalarıyla 4 yöneticinin gözaltına alınması gündeme gelirken, gelişme borsada işlem gören grup şirketlerine de yansıdı. Banka halka açık olmasa da, ana sermayedar Ali Ercan'ın ilişkili olduğu şirketler yatırımcıların yakın takibine girdi.

QUAGR'DE SERT DÜŞÜŞ

Operasyon haberinin ardından en sert fiyat hareketi Qua Granite hissesinde görüldü. Hisse, sabah saatlerinde 4,17 TL seviyelerinden 3,76 TL'ye kadar gerileyerek taban riskiyle karşı karşıya kaldı. Yaşanan bu yüzde 9'u aşan düşüşte, yatırımcıların artan risk algısı etkili oldu.

GZNMI'DE DE SERT SATIŞ DALGASI

İlk etapta pozitif ayrışma sinyali veren Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI) hissesi, günün ilerleyen saatlerinde artan satış baskısıyla yönünü aşağı çevirdi. Hisse, yüzde 9,97 oranında değer kaybederek 71,75 TL seviyesine geriledi.

Bu bilgiler 28 Nisan 2026 tarihli güncel haber akışına dayanmaktadır. Kesin yargılar için Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden gelecek resmi açıklamalar takip edilmelidir.

