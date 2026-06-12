Borsa İstanbul'da 2026 yılı birinci çeyrek bilanço döneminin tamamlanmasıyla birlikte, yatırımcıların en çok ilgisini çeken konulardan biri olan "bedelsiz sermaye artırımı potansiyelleri" yeniden mercek altına alındı.

Bir şirketin geçmiş yıl kârları, olağanüstü yedekler ve fonlar gibi iç kaynaklarını sermayesine ekleyerek ortaklarına ücretsiz hisse dağıtma kapasitesini ifade eden bedelsiz potansiyeli, mali tabloların bu bölünmeye ne kadar elverişli olduğunu matematiksel olarak ortaya koyuyor.

Özkaynakların ödenmiş sermayeye oranlanmasıyla hesaplanan listede bazı şirketler devasa potansiyelleriyle, bazıları ise cazip piyasa çarpanlarıyla (PD/DD) ön plana çıkıyor.

ZİRVE ÜÇLÜSÜ: EGEEN, LYDYE VE BRYAT

Mali tabloları doğrultusunda Borsa İstanbul'da oransal olarak bedelsiz kapasitesi en yüksek üç şirket liderlik koltuğunu paylaşıyor:

• EGEEN (Ege Endüstri): Listede yüzde 2.681 ile ilk sırada yer alıyor. 3.150.000 TL gibi oldukça düşük bir ödenmiş sermayeye sahip olan şirket, 8.450.730.000 TL'lik güçlü özkaynak yapısıyla dikkat çekiyor. Şirketin PD/DD (piyasa değeri / defter değeri) oranı ise 2,11 seviyesinde.

• LYDYE (Lydia Yeşil Enerji): Yüzde 1.733 bedelsiz potansiyeline sahip olan şirketin ödenmiş sermayesi 1.891.070 TL, özkaynakları ise 3.279.541.734 TL düzeyinde bulunuyor. Şirket, 8,39'luk PD/DD oranıyla listedeki en yüksek çarpana sahip.

• BRYAT (Borusan Yatırım Pazarlama): Yüzde 1.260 potansiyel barındıran şirket, 28.125.000 TL ödenmiş sermayesine karşılık 35.696.366.730 TL'lik devasa bir özkaynak stoğu yönetiyor. BRYAT, 1,57'lik PD/DD oranıyla ilk üç içinde çarpan açısından daha cazip bir alternatif sunuyor.

DEV HİSSELERDE İSKONTO FIRSATI: THYAO VE KCHOL

Oransal bazda listenin daha alt sıralarında kalsalar da Borsa İstanbul'un lokomotif şirketleri çok düşük PD/DD çarpanları ve yüksek iskontolarıyla değer yatırımcılarının radarına giriyor:

• THYAO (Türk Hava Yolları): Yüzde 698 bedelsiz potansiyeline sahip. 1.380.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan havacılık devinin özkaynakları 966.388.000.000 TL gibi rekor bir seviyede. THYAO, 0,42'lik PD/DD oranıyla hisse bazında çok yüksek bir iskontoya işaret ediyor.

• KCHOL (Koç Holding): Metindeki verilere göre yüzde 271 potansiyele sahip olan holding, 0,66'lık piyasa çarpanıyla (PD/DD) tıpkı THYAO gibi endeksin en ucuz kalmış devleri arasında yer alıyor.

LİSTEDE ÖNE ÇIKAN DİĞER ŞİRKETLER

Yayımlanan Bedelsiz Potansiyeli Yüksek Hisseler.png tablosunda, orta ve yüksek ölçekli bedelsiz kapasitesine sahip diğer dikkat çeken şirketler ise çarpanlarıyla birlikte şöyle sıralanıyor:

Uzmanlar, bedelsiz potansiyelinin sadece matematiksel bir elverişlilik rasyosu olduğunu, bu oranların şirketin kesin olarak sermaye artırımına gideceği veya bölüneceği anlamına gelmediğini; yatırım kararı alırken PD/DD, sektörel büyüme ve kârlılık gibi diğer temel analiz kriterlerinin de birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.