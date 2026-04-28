Fenerbahçe'de son günlerde yaşanan yönetim ve teknik kadro değişimleri, kulübün borsadaki performansını da etkiledi. Sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran’da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınırken, mevcut başkan Sadettin Saran aday olmayacağını açıkladı.

Öte yandan kulüp içinde yeni adaylık çıkışları da dikkat çekti. Göktürk, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

TEDESCO VE ÖZEK İLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile sportif direktör Devin Özek’in görevlerine son verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetle birlikte yolların ayrıldığı belirtilirken, sezonun kalan bölümünde takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı duyuruldu.

TEDESCO 500 BİN EURO TAZMİNAT ALACAK

A haber'de yer alan habere göre; Ayrıca Tedesco'nun sözleşmesinde yer alan özel madde gereği, kulübün İtalyan teknik adama 500 bin euro tazminat ödeyeceği öğrenildi.

FENER HİSSESİNDEN GELİŞMELERE OLUMLU REAKSİYON

Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) hisselerinde dikkat çekici bir hareket yaşandı. Hisse fiyatı saat 13.47 itibarıyla 3,03 TL seviyesine yükselirken, günlük bazda yüzde 8,60'lık artış kaydedildi.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE ÖNEMLİ SEVİYELER

Şirketin piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı 2,11 seviyesinde bulunurken teknik açıdan 3,00 TL seviyesi kısa vadede önemli bir destek konumunda öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yukarı yönlü hareketin devam edebileceği değerlendiriliyor. Aşağı yönlü olası geri çekilmelerde ise 2,54 TL seviyesi son 1 yılın dip noktası olarak kritik destek olarak izleniyor.

Öte yandan hissede son 1 yıl içinde görülen en yüksek seviye 5,51 TL civarında bulunurken, mevcut olumlu yükseliş yinede zirveden hala uzakta.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.