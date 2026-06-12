Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 Haziran 2026 tarihinde yayımladığı 2026/37 numaralı haftalık bültende, bir hisse senedindeki işlemler nedeniyle cezai yaptırımlar ve adli süreçler başlatıldığı duyuruldu.

SPK Karar Organı’nın 10.06.2026 tarihli toplantısında alınan kararla Derlüks Yatırım Holding AŞ (DERHL) pay piyasasında gerçekleştirilen olağan dışı işlemler ve sosyal medyadaki yönlendirici paylaşımlar mercek altına alındı.

İncelemeler sonucunda sorumluluğu tespit edilen şahıslar ve bir aracı kurum hakkında ağır yaptırımlar devreye sokuldu.

3 İSİM HAKKINDA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA SUÇ DUYURUSU

DERHL pay piyasasındaki faaliyetleri inceleyen SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen “Piyasa Dolandırıcılığı” suçunun işlendiğini tespit etti.

Bu kapsamda; sosyal medya paylaşımları ve borsa işlemleriyle piyasa dengesini bozduğu belirlenen Abidin GÜDÜCÜ, Ayşe GÜDÜCÜ ve Nusret ALTINBAŞ isimli şahıslar hakkında, SPKn’nun 115. maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

ALNUS YATIRIM’A 2 YIL "GEÇİCİ İŞLEM YASAĞI"

Kurul, adli sürecin yanı sıra piyasa güvenliğini korumak adına idari tedbir kararlarını da gecikmeden uygulamaya koydu.

Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin ilgili maddeleri uyarınca borsa işlemlerinden men cezaları verildi. Buna göre:

• Suç duyurusunda bulunulan Abidin GÜDÜCÜ, Ayşe GÜDÜCÜ ve Nusret ALTINBAŞ'ın borsalardaki tüm işlemlerine,

• Sektörün tanınan aracı kurumlarından Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin ise kendi nam ve hesabına DERHL pay piyasasında gerçekleştireceği işlemlere,

11.06.2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere tam 2 yıl süreyle geçici işlem yapma yasağı getirilmesi kararlaştırıldı.

Alınan kararların, DERHL hisselerinin önümüzdeki seanslardaki fiyatlamaları ve aracı kurum operasyonları üzerindeki yansımaları borsa çevrelerince yakından takip ediliyor.

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