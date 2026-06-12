Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları doğrultusunda devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi (VBTS) kapsamında, 3 şirketin hisse senetlerine yönelik önemli kısıtlama kararları açıklandı.

12 Haziran 2026 tarihinde seans kapanışının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle, tedbir uygulanacak hisseler ve geçerlilik süreleri yatırımcılara duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre piyasa hareketleri yakından izlenen şu 3 şirketin paylarında kısıtlamaya gidildi:

• CELHA (Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.)

• ONRYT (Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.)

• RYSAS (Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.)

1 AY BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

KAP bildirisinde yer alan takvime göre söz konusu 3 hisse senedi 15 Haziran 2026 tarihli işlemlerden (seans başından) başlayarak 14 Temmuz 2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tam 1 ay boyunca açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Yatırımcıların önümüzdeki haftadan itibaren bu hisselerde pozisyon alırken yeni kuralları göz önünde bulundurması gerekiyor.

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