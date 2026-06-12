Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE), yatırımcılarını heyecanlandıracak dev bir bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

Şirket yönetim kurulu tarafından alınan bu stratejik karar, 12 Haziran 2026 tarihinde seans bitiminin ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle kamuoyuna duyuruldu.

SERMAYE 400 MİLYON TL'YE ULAŞACAK

KAP'a gönderilen açıklamaya göre Orge Enerji, 1.000.000.000 TL’lik mevcut kayıtlı sermaye tavanı sınırları içerisinde kalarak önemli bir sermaye güçlendirmesine gidiyor.

Şirket, 80.000.000 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesini tam 320.000.000 TL artırarak 400.000.000 TL’ye yükseltecek.

Sermayeye eklenecek olan 320 milyon TL'lik tutarın tamamı, yasal kayıtlarda ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun hazırlanan mali tablolarda yer alan "sermaye düzeltmesi farkları" hesabından (iç kaynaklardan) karşılanacak.

Böylece şirketin kasasından ya da ortakların cebinden herhangi bir nakit çıkışı yaşanmayacak.

HİSSEDARLARA YÜZDE 400 ORANINDA BEDELSİZ PAY DAĞITILACAK

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenen ve aralarında herhangi bir grup ayrımı bulunmayan, hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut sermayedeki tüm hissedarlara, payları oranında yüzde 400 bedelsiz hisse dağıtımı gerçekleştirilecek.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR? (1 LOT KAÇ LOT OLACAK?)

Orge Enerji'nin bu kararı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığı takdirde, yatırımcıların elindeki hisse adetleri ücret ödemeden katlanacak:

• Elinde 1 lot (1 adet) ORGE hissesi bulunan bir yatırımcıya, yüzde 400 artış oranına isabet eden 4 lot bedelsiz hisse şirket tarafından hediye edilecek.

• Sürecin sonunda yatırımcının elindeki toplam hisse adedi 5 lota yükselecek.

• Bölünme gününde hisse fiyatı da aynı oranda (5'e bölünerek) düzeltileceği için yatırımcıların toplam portföy değerinde ilk etapta bir değişim olmayacak ancak lot sayıları 5 katına çıkmış olacak.

Haftanın son işlem günü seans kapanışından sonra gelen bu dev bedelsiz kararı sonrası, gözler önümüzdeki haftalarda şirketin SPK'ya yapacağı resmi başvuruya ve kuruldan gelecek onay takvimine çevrilecek.

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