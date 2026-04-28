Borsa İstanbul’da 27 Nisan kapanışı itibarıyla işlem hacimlerinde devasa artışlar kaydedildi.

Bir önceki işlem gününe kıyasla hacmini katlayan ve yatırımcısına çift haneye yakın kazanç sağlayan hisselerde Borusan grubu ve enerji şirketleri başı çekti. İşte piyasada likidite patlaması yaşayan o kağıtlar:

• Borusan Yatırım (BRYAT): Yüzde 548,83’lük rekor hacim artışıyla günün en çok konuşulan hissesi oldu. Günlük getirisi ise yüzde 3,80 olarak gerçekleşti.

• Girişim Elektrik (GESAN): Enerji kanadında yüzde 464,15 hacim artışı yaşanırken, hisse yüzde 6,61 değer kazandı.

• Kontrolmatik (KONTR): Yüzde 423,29 hacim artışına rağmen yüzde 1,04’lük daha temkinli bir primle günü tamamladı.

• QUA Granite (QUAGR): Yüzde 360,63 hacim desteğiyle yüzde 7,47 yükseliş kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

TAVAN HAREKETLER

Günün en çarpıcı performansları, hacim artışının doğrudan fiyata yansıdığı ve tavan seviyelerine yaklaşıldığı hisselerde görüldü:

• DAP Gayrimenkul (DAPGM): Yüzde 127,70 hacim artışıyla yüzde 10,00 net getiri sağlayarak tavan serisinin öncüsü oldu.

• Borusan Birleşik Boru (BRSAN): Yüzde 312,93 hacim artışıyla yüzde 9,96 prim yaparak günü zirve noktada kapattı.

• Europower Enerji (EUPWR): Yüzde 221,40 hacim desteğiyle yüzde 9,96 yükseldi.

DEVLER DE HAREKETLENDİ: SASA VE HEKTS

Borsa İstanbul’un lokomotif hisselerinde de hacim bazlı uyanış sinyalleri geldi.

SASA Polyester yüzde 86,73 hacim artışıyla yüzde 5,38 yükselirken, Hektaş (HEKTS) yüzde 83,96 hacim artışıyla yüzde 3,32’lik pozitif bir kapanış yaptı.

HACİM ARTIŞI NEDEN ÖNEMLİ?

Piyasa uzmanları, hacimdeki bu sıçramayı "fonların ve kurumsal yatırımcıların ilgisi" olarak nitelendiriyor.

Bir hissede fiyat yükselirken hacmin de artması, yükselişin sağlıklı bir temele dayandığını ve trendin devam edebileceğini gösterir. Hacim, o varlıktaki likiditeyi ve katılımcı sayısını ölçmek için kullanılan en kritik "onay" mekanizmasıdır.

27 Nisan verileri, BIST 100 genelinde seçici hisselerde güçlü bir alım iştahının oluştuğunu ve yatırımcıların belirsizlik yerine "momentum"u tercih ettiğini kanıtlıyor. Önümüzdeki seanslarda bu yüksek hacimli hisselerin trendi koruyup koruyamayacağı merakla beklenecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.