Matriks’in kârlılık şampiyonu olarak işaret ettiği ulaştırma ve sigorta sektörleri, bilanço sezonu öncesinde yatırımcı radarının merkezinde yer alıyor.

Matriks verilerinin yıllık bazda yüzde 46,9 net kâr artışı öngördüğü sigorta sektörü, 28 Nisan sabahı seans verilerinde de pozitif bir seyir izliyor. Beklentilerin yüksek olduğu sektörde, hisse bazlı ayrışmalar dikkat çekiyor.

• Zirvedeki Performans: Saat 10.04 itibarıyla RAYSG hissesi, yüzde 2,75’lik artışla sektörün lokomotifi konumunda. Onu yüzde 1,08 yükselişle ANHYT takip ediyor.

• Stratejik Görünüm: Sektör genelinde ANSGR ve AGESA da aynı saatlerde yeşil bölgede yer aldı. Piyasanın yüzde 46,9’luk devasa kâr artışı beklentisinin hangi hisselerde fiyatlanmaya başlanacağı yakında izleniyor. Analistler, finansal verimliliğin artmasıyla sigorta grubunun endeksin en güçlü kalesi olmaya devam edeceğini öngörüyor.

YOLCU TRAFİĞİ RAKAMLARI DESTEKLİYOR

Ulaştırma sektörü, yıllık bazda beklenen yüzde 75,9’luk net kâr artışıyla 2026’nın ilk çeyreğinde kârlılık liderliğine oynamaya aday.

Yolcu trafiğindeki artışın temel itici güç olduğu sektörde, ekranlardaki tablo "seçici" bir yükselişi işaret ediyor.

• Lojistik ve Yan Hizmetler Önde: Sektörün en dikkat çeken yükselişi, günün açılış verilerinde yüzde 4,27 artış ile HOROZ ve yüzde 2,74 yükseliş ile BEYAZ hisselerinde görülüyor. Lojistik ve operasyonel hizmet veren bu kağıtlar, sektörün genel ivmesinden en fazla payı alanlar arasında.



• Devlerde Temkinli Seyir: Havacılık devleri THYAO (-yüzde 0,31) ve PGSUS (-yüzde 0,16) sabah saatlerinde hafif satıcılı bir seyir izlese de kâr anketindeki yüzde 30,5’lik havacılık kâr artışı beklentisi, bu geri çekilmelerin bilanço öncesi "güç toplama" evresi olabileceği yorumlarını beraberinde getiriyor.

• Ayrışanlar: PASEU (yüzde -3,28) ve CLEBI (yüzde -1,22) gibi hisselerde görülen satış baskısı, ulaştırma grubunda yatırımcıların hisse seçiminde oldukça titiz davrandığını kanıtlıyor.

BİLANÇO ŞAMPİYONLARI ENDEKSİ SIRTLAYACAK MI?

Analizler ve canlı borsa verileri birleştirildiğinde; sanayi grubundaki daralma beklentisine karşın XULAS ve XSGRT endekslerinin Borsa İstanbul'u yukarı yönlü kompanse etmesi bekleniyor.

Özellikle ulaştırma tarafındaki yüzde 75,9’luk kâr beklentisi, piyasadaki risk iştahını diri tutan en önemli unsur.

Yatırımcılar için önümüzdeki haftalarda açıklanacak olan resmi mali tablolar, bu "beklenti" fiyatlamasının "gerçek" kârlılığa dönüşüp dönüşmeyeceğini tescilleyecek.

Mevcut veriler, 2026'nın ilk yarısında ulaştırma ve sigorta hisselerinin portföylerde ağırlığını koruyacağına işaret ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.