Küresel emtia piyasaları jeopolitik riskler, makroekonomik veri akışları ve merkez bankalarının faiz politikalarının kesişim kümesinde kritik bir viraja girdi.

Kısa vadeli oynaklığın tırmandığı bu dönemde, emtia ve foreks piyasalarında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip kıdemli teknik analist Christopher Lewis, altın ve gümüş yatırımcıları için hayati önem taşıyan destek ve direnç hatlarını paylaştı.

FX Empire analisti Lewis’e göre piyasalarda yön arayışı sürerken altında 4.000 dolar, gümüşte ise 60 dolar seviyeleri adeta birer kader çizgisi haline gelmiş durumda.

ALTINDA GELENEKSEL DENGELER BOZULDU: RİSKLİ KADEME!

Dün yaşadığı sarsıcı düşüşle 4 bin dolar seviyelerine kadar sarkan ons altın saat 14:35 verilerinde yatay seviyede 4.200 dolarda pozisyon aldı.

Christopher Lewis, son dönemde tahvil piyasalarındaki dalgalanmaya paralel olarak altın fiyatlarında aşağı yönlü boşluklu açılışlar ve ardından toparlanma çabaları görüldüğünü belirtti.

Ancak analiste göre piyasadaki en dikkat çekici değişim, faiz oranları ile altın arasında uzun yıllardır kemikleşmiş olan negatif korelasyonun zayıflaması oldu.

2025 yılında değerli metallerde yaşanan rallinin aslında gelecekteki büyük yükselişlerin bir habercisi olduğunu savunan Lewis, mevcut durumu ise şu sözlerle özetledi:

"2025'teki o son yükseliş, muhtemelen gelecekte olacakların bir fragmanıydı. Ancak şu an konjonktür gereği herkesin ABD dolarına ihtiyacı var. Bu küresel dolar talebi yatırımcılar için bir sorun olarak kaldığı sürece, altın konusunda bir süre daha temkinli ve kararsız kalmak mantıklı görünüyor."

Altında Olası Senaryolar:



• Ayı Senaryosu: Eğer altın fiyatları 4.000 dolarlık kritik psikolojik desteğin altına sarkarsa, satış baskısı derinleşebilir ve fiyatlar hızlı bir şekilde 3.500 dolar bandına doğru geri çekilebilir.

• Boğa Senaryosu: 4.000 dolar kademesinden güçlü bir sıçrama yapılması durumunda kısa vadeli bir yükseliş hareketi başlayabilir.

Ancak Lewis, dışarıdan büyük bir haber akışı desteklemediği sürece piyasada tam bir dönüş (trend değişimi) beklemediğini vurguluyor.

GÜMÜŞTE SERT DALGALANMA: "60 DOLARIN ALTI FELAKET OLUR"

Gümüş piyasasında da benzer bir yön arayışı ve yüksek oynaklık hakim. Güne sert düşüşlerle başlayan ancak seans içinde kayıplarını telafi etmeye çalışan gümüş için 60 dolar seviyesi en kritik kale konumunda. Ons gümüş saat 14:35 itibarıyla negatif yatay seviyede 66 dolar bandında hareket ediyor.

Fiyatların 60 doların üzerinde tutunmasının yukarı yönlü umutları taze tuttuğunu belirten Lewis, bu sınırın kırılması halinde piyasanın ciddi bir sarsıntı yaşayabileceği uyarısında bulundu:

“Gümüşte pozisyon büyüklükleri konusunda yatırımcıların çok dikkatli olması gereken bir dönemdeyiz. Piyasa şu an biraz fazla satılmış görünüyor, bu yüzden önümüzdeki günlerde küçük bir yukarı yönlü tepki sıçraması mantıklı olabilir. Ancak gümüş 60 dolar seviyesinin altına düşerse bu tam anlamıyla bir felaket olur ve doğrudan 50 dolar kapısını açar. Fiyatlar 60 dolara kadar esnerken artık 90 dolar seviyesinin de uzun vadeli bir tavan olup olmadığını sorgulamaya başlıyorum.”

Analist, bu karamsar teknik senaryoya karşın gümüşün temel analiz tarafında güçlü bir kozu olduğunu da hatırlattı: Dünyada şu an gümüşe olan fiziki talep, arzın çok üzerinde seyrediyor. Bu durum, mevcut düşük seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar için ciddi bir "değer ve alım fırsatı" yaratma potansiyelini masada tutuyor.

ÖZET: KISA VADEDE TEMKİNLİ, UZUN VADEDE POZİTİF GÖRÜNÜM

Sonuç olarak; altın ve gümüşün kısa vadeli kaderi ABD-İran eksenli jeopolitik gelişmelere, küresel risk iştahına ve faiz oranlarına göbekten bağlı kalmaya devam edecek.

Kısa vadeli görünüm yönsüz, zayıf ve haber akışlarına aşırı duyarlı olsa da uzmanlar 2025'te başlayan büyük makro trendin uzun vadede değerli metalleri desteklemeyi sürdüreceği görüşünü koruyor.

Yatırımcılara ise bu süreçte sadece tek bir şey öneriliyor: Riskleri dağıtmak ve pozisyon büyüklüklerini çok sıkı kontrol etmek.

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