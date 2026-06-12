Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN), pay geri alım programı başlatılması yönünde önemli bir karar aldı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, geri alım programı kapsamında azami 25 milyon adet pay için toplam 1 milyar TL kaynak ayrılacak.

MARGÜN ENERJİ GERİ ALIM PROGRAMI BAŞLATIYOR

Şirket Yönetim Kurulu'nun 12 Haziran 2026 tarihli kararı doğrultusunda, Borsa İstanbul'da işlem gören şirket paylarının fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek pay geri alım programı başlatılmasına karar verildi.

Açıklamada, geri alım kararının pay sahiplerinin korunması, pay fiyatının gerçek değerine uygun oluşumunun desteklenmesi ve yatırımcı güveninin korunması amacıyla alındığı belirtildi.

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25 MİLYON ADET PAY GERİ ALINABİLECEK

Yönetim Kurulu kararı kapsamında geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 25 milyon adet olarak belirlendi.

Şirket tarafından geri alım işlemleri için ayrılacak fonun ise öz kaynaklardan karşılanmak üzere en fazla 1 milyar TL olacağı açıklandı.

PROGRAM 3 YIL SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK

KAP açıklamasına göre pay geri alım programının azami süresi 3 yıl olarak belirlendi.

Geri alım işlemleri, Borsa İstanbul'da şirket paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar'da gerçekleştirilecek.

Şirket ayrıca alınan kararın yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacağını duyurdu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 309.75 18.863.660.896,00 % 5.63 15:26 AKBNK 72.2 12.447.887.179,00 % 8.08 15:26 ISCTR 14.48 7.703.806.664,91 % 5.39 15:26 ASELS 377.75 6.750.191.723,00 % 0 15:26 YKBNK 37.86 6.523.287.670,10 % 8.11 15:26 Tüm Hisseler

PAY GERİ ALIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Pay geri alımı, şirketlerin piyasadan kendi hisselerini satın alması anlamına geliyor. Bu uygulama genellikle şirket yönetiminin hisseyi mevcut fiyat seviyelerinde iskontolu gördüğüne işaret eden bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca geri alım programları piyasadaki dolaşımdaki pay miktarını azaltarak hisse fiyatını destekleyebiliyor ve yatırımcı güvenini artırabiliyor.

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