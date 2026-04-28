Matriks tarafından aracı kurum analizleriyle hazırlanan anket sonuçları, sektörler arasında keskin bir ayrışmanın yaşandığını ortaya koyuyor.

Ulaştırma ve sigorta sektörleri kârlılık şampiyonu olmaya adayken, sanayi grubunda sert bir daralma sinyali veriliyor.

FİNANS VE ULAŞTIRMA LOKOMOTİF GÖREVİNDE

2026 yılının ilk üç aylık döneminde yatırımcının yüzünü güldürecek haberler hizmet ve finans kanadından geldi.

Özellikle yolcu trafiğindeki canlılık ve finansal verimlilik, bu sektörleri endeksin taşıyıcısı konumuna getirdi.

• Ulaştırma: Yıllık yüzde 75,9 kar artışı beklentisiyle listenin zirvesinde yer alıyor.

• Havacılık: Yolcu sayısındaki artışın etkisiyle net karın yüzde 30,5 yükselmesi öngörülüyor.

• Sigortacılık: Sektörün, yıllık yüzde 46,9 gibi dikkat çekici bir büyüme sergilemesi bekleniyor.

• Bankacılık: Geçtiğimiz yılın sınırlı marjlarının ardından bu yıl yüzde 10,9 oranında stabil bir artış tahmin ediliyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

SANAYİ VE İNŞAAT GRUBUNDA MALİYET FRENİ

Finans dışı şirketlerde tablonun rengi kırmızıya dönüyor. Yüksek girdi maliyetleri ve küresel talepteki dalgalanmalar, sanayi devleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuş durumda.

• Sınai Endeksi: Net karda yıllık bazda yüzde 95,4 oranında dramatik bir kayıp bekleniyor.

• Taş ve Toprak: Karlılık kaybında yüzde 166,0'lık düşüş öngörüsüyle en çok yara alan sektör konumunda.

• İletişim: Küresel değişkenlerin etkisiyle karın yüzde 5,0 gerileyeceği tahmin ediliyor.

• Finans Dışı Toplam: Tüm finans dışı şirketlerin ortalama kar kaybının yüzde 32,1 olması bekleniyor.

İSTİKRARINI KORUYANLAR: GIDA VE GYO

Zorlu piyasa koşullarına rağmen bazı sektörler "defansif" kimliğini korumaya devam ediyor.

• Gıda Sektörü: 2025 sonundaki istikrarlı çizgisini sürdürerek yüzde 11,8 kar artışı öngörüyor.

• Gayrimenkul (GYO): Yeni proje teslimatlarının desteğiyle yüzde 6,4 oranında sınırlı ama pozitif bir yükseliş bekleniyor.

YATIRIMCI İÇİN "SEÇİCİ OLMA" DÖNEMİ

Analizler, Borsa İstanbul’da ulaştırma ve finansın endeksi yukarı yönlü desteklediğini, ancak sanayideki daralmanın bu yükselişi törpülediğini gösteriyor.

Uzmanlar, 2026 genelinde sektör seçiminin her zamankinden daha kritik olacağını vurguluyor.

Önümüzdeki haftalarda açıklanacak resmi mali tablolar, bu anket verilerinin piyasa tarafından nasıl fiyatlanacağını tayin edecek.

Sanayi ve taş-toprak grubundaki kar erimesinin, ulaştırma ve sigorta kanadındaki ivme ile ne ölçüde dengeleneceği merak konusu.

