Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketin yurt dışında ihraç etmeyi planladığı 350 milyon dolarlık borçlanma aracı (eurobond) başvurusunu resmen onayladı.

Şirketin 30 Mart 2026’da aldığı yönetim kurulu kararıyla başlayan süreç, 28 Nisan itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle kesinleşti.

Bu dev kaynak girişi, Sasa Polyester (SASA) için yatırımlar ve finansal sürdürülebilirlik açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

FİNANSMAN DETAYLARI: 350 MİLYON DOLAR YURT DIŞINDAN GELECEK

Onaylanan başvuru kapsamında SASA, halka arz edilmeksizin doğrudan yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara hitap eden borçlanma araçları ihraç edecek.

• Tutar: 350.000.000 USD (Üç yüz elli milyon Amerikan doları)

• Araç Türü: Borçlanma aracı (eurobond)

• Kapsam: Tamamı yurt dışı piyasalarına yönelik.

EKRAN PERFORMANSI: ONAY HABERİYLE YILLIK ZİRVE TEST EDİLİYOR

SPK onayının ardından SASA hisselerinde gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Saat 12.17 itibarıyla hisseler pozitif bölgede:

• Güncel Fiyat: 3,44 TL (Günlük yüzde 3,3 yükseliş)

• Hacim Şovu: Toplam işlem hacmi 7,6 milyar TL seviyesine ulaşırken, el değiştiren pay miktarı 2,25 milyar lotu aştı.

• Zirve Takibi: Hisse, gün içinde 3,45 TL seviyesini görerek yıllık en yüksek değerini test etti.

• Kısa Vadeli Ralli: Son bir ayda özellikle yabancı alımlarıyla yatırımcısına yüzde 47,64 getiri sağlayan SASA, yıllık bazdaki yüzde 17,7’lik kaybını hızla telafi etmeye devam ediyor.

SASA NEDEN EUROBOND TERCİH ETTİ?

Sanayi devinin bu hamlesi, özellikle yüksek girdi maliyetleri ve döviz bazlı yatırımların yoğun olduğu bir dönemde "likidite kalkanı" oluşturma amacı taşıyor.

Analistler, 350 milyon dolarlık bu kaynağın hem mevcut borçların yapılandırılmasında hem de stratejik büyüme projelerinin finansmanında kullanılacağını öngörüyor.

SPK onayının ardından piyasanın gözü şimdi ihracın faiz oranı ve vadesine çevrilmiş durumda.

