FONET, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklamada 132.077.304,00 TL’lik sözleşmeyi imzaladığını bildirdi. Yeni anlaşmanın ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi bekleniyor.

Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

“Sivas İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 132.077.304,00 TL bedelle 28.04.2026 tarihinde imzalanmıştır.”

FONET HİSSELERİ GÜNCEL FİYAT

FONET hisseleri haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı. Hisseleri yazım sırasında yüzde 1,23’lük yükselişle 4,92 TL’den işlem gördü.

