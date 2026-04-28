Küresel belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde ekonomi yönetimi, iç ve dış şoklara karşı atılacak adımları değerlendirmek üzere Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) bir araya geldi. Toplantı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Kurulda üretim, finansal istikrar ve yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik politikalar ile bölgesel gelişmelerin ekonomiye etkileri ele alındı.

"MAKROFİNANSAL İSTİKRAR GÜÇLENDİ"

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, küresel ekonominin belirsizliklerin ve jeopolitik gerginliklerin arttığı zorlu bir dönemden geçtiği vurgulandı. Açıklamada, uygulanan program sayesinde makrofinansal istikrarın önemli ölçüde güçlendiği, ekonomide kırılganlıkların azaldığı ve şoklara karşı dayanıklılığın arttığı ifade edildi.

SAVAŞIN ETKİLERİNE KARŞI ÖNLEMLER

Açıklamada, bölgedeki gelişmelerin ekonomiye olası etkilerini en aza indirmek amacıyla çeşitli tedbirlerin devreye alındığı belirtildi. Artan petrol fiyatlarına karşı eşel mobil sisteminin geçici olarak uygulamaya alındığı, gübre başta olmak üzere kritik tarımsal girdilere yönelik dış ticaret tedbirleri getirildiği ve stratejik stok yönetiminin güçlendirildiği aktarıldı.

Turizm sektörüne yönelik destek paketinin devreye alındığı, ihracatçıların kefalet limitlerinin artırılarak finansmana erişimlerinin kolaylaştırıldığı da ifade edildi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ÖNCELİKLİ

Tedarik zincirlerindeki dönüşüme dikkat çekilen açıklamada, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı bir dönemde yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimin güçlendirilmesi amacıyla aktif sanayi politikalarına öncelik verildiği kaydedildi.

Bu kapsamda Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ve HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile stratejik yatırımların desteklendiği belirtildi.

SAVUNMA SANAYİNE DESTEK SÜRÜYOR

KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıran, üretim kapasitesini geliştiren ve dijital dönüşümünü hızlandıran adımların sürdüğü ifade edildi. Ayrıca savunma sanayinde yerli ve milli üretimin desteklenmesi, ihracat ve Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi hedefleniyor.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında, Türkiye'nin bölgesel bir yönetim merkezi haline gelmesi ve küresel transit ticaretten daha fazla pay alması hedefleniyor.

Program çerçevesinde yatırımcı dostu düzenlemeler, vergi teşvikleri ve "Tek Durak Büro" uygulamasıyla bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi odaklı politikalarla rekabetçi bir yatırım ortamı oluşturulması amaçlanıyor.

3 KRİTİK BAŞLIK ÖNE ÇIKTI

Toplantıda öne çıkan üç temel gündem maddesi şöyle sıralandı:

İmalat sanayindeki gelişmeler ve KOBİ’lerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Sanayi gücünün korunması ve ihracata yönlendirilmesi için planlanan adımların hızla hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Son dönemdeki finansal gelişmeler ele alınırken, ABD/İsrail-İran savaşının finansal piyasalar ve bankacılık sektörü üzerindeki olası etkileri istişare edildi. Finansal sistemin küresel piyasalardan daha fazla pay almasına yönelik tedbirler gözden geçirildi.

Kamu bankalarının yurt dışında şube açmalarına ilişkin yürütülen çalışmalar da toplantıda ele alınan başlıklar arasında yer aldı.

KİMLER KATILDI?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başta olmak üzere ekonomi yönetiminin üst düzey isimleri katıldı.

Toplantıya ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar ile çok sayıda yetkili katıldı.

"POLİTİKALAR KARARLILIKLA SÜRECEK"

Açıklamada Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı ve jeostratejik konumuna dikkat çekilerek, küresel ticaretteki konumu güçlendirecek ve ülkeyi enerji ile ticarette önemli bir koridora dönüştürecek politikaların hayata geçirilmeye devam edileceği vurgulandı.