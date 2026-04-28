2026 yılı Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koymak isteyen sigortalılar için dikkat çeken bir sürece girildi. 27 Mayıs’ta başlayacak olan bayram öncesinde 4.000 TL’lik ikramiye hakkını elde etmek isteyenlerin, emeklilik dilekçelerini en geç 30 Nisan mesai bitimine kadar teslim etmesi gerekiyor. Bugünden itibaren emekli adayları için 3 günlük kritik süreç başlamış oldu.

İKRAMİYE İÇİN "1 MAYIS" KURALI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre, bir kişinin bayram ikramiyesi alabilmesi için bayramın kutlandığı ayda emekli statüsünde olması ve aylığının bağlanmış olması şart.

Emekli maaşları, başvuru tarihini takip eden ayın başından itibaren hesaplanmaya başladığı için; Nisan ayı bitmeden başvurusunu yapmayanlar, Mayıs ayı itibarıyla emekli sayılmayacak ve dolayısıyla Haziran ayındaki bayram ikramiyesini alamayacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yıl ikramiyelerin taban fiyatı 4.000 TL olarak belirlendi. Ancak ödenecek tutar, kişinin hisse ve dosya durumuna göre şu şekilde netleşecek:

Emekli Aylığı Alanlar: 4.000 TL

%75 Ölüm Aylığı Alanlar: 3.000 TL

%50 Dul Aylığı Alanlar: 2.000 TL

%25 Yetim Aylığı Alanlar: 1.000 TL

ÖDEMELER 20-25 MAYIS ARASINDA

Kurban Bayramı'nın 27-30 Mayıs tarihleri arasına denk gelmesi sebebiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ödeme takvimini öne çekmesi bekleniyor. Tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak kademeli ödemelerin 20-25 Mayıs tarihleri arasında tamamlanması öngörülüyor.

KİMLER KAPSAM DIŞI KALACAK?

İkramiye düzenlemesi yalnızca SGK üzerinden maaş alan emekli, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı sahiplerini kapsıyor. Aşağıdaki gruplar ise ikramiye hakkından yararlanamayacak:

65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) alanlar,

Engelli maaşı alanlar,

Özel banka sandıklarına tabi olan emekliler.

Kaynak: Yeniçağ