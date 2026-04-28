Global piyasalardaki Brent petrol hareketliliği, döviz kurundaki tırmanış ve vergi düzenlemeleri, pompa fiyatlarına bir kez daha zam olarak yansıdı.

Bugün itibarıyla geçerli olan yeni tarifeyle birlikte sürücüler güne zamlı fiyatlarla başladı.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere; benzinin litre fiyatına 98 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 30 kuruş zam yapıldı. Bu artışla birlikte motorin fiyatları birçok ilde 70 TL barajını aşarak rekor tazeledi.

İŞTE 28 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel pompa fiyatları şu şekilde listelendi:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,74 TL

Motorin: 71,64 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63,60 TL

Motorin: 71,50 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 64,71 TL

Motorin: 72,76 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 64,99 TL

Motorin: 73,03 TL

LPG: 34,79 TL

Kaynak: Ekonomim

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 71.64
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 63.74
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 41.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 56.04
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 43.44
Gazyağı 84.92
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dolar ne kadar? (28 Nisan 2026 güncel fiyatlar)Dolar ne kadar? (28 Nisan 2026 güncel fiyatlar)
Gram altın ne kadar? (28 Nisan 2026 güncel fiyatlar)Gram altın ne kadar? (28 Nisan 2026 güncel fiyatlar)
