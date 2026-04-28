Bugün itibarıyla geçerli olan yeni tarifeyle birlikte sürücüler güne zamlı fiyatlarla başladı.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere; benzinin litre fiyatına 98 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 30 kuruş zam yapıldı. Bu artışla birlikte motorin fiyatları birçok ilde 70 TL barajını aşarak rekor tazeledi.

İŞTE 28 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel pompa fiyatları şu şekilde listelendi:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,74 TL

Motorin: 71,64 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63,60 TL

Motorin: 71,50 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 64,71 TL

Motorin: 72,76 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 64,99 TL

Motorin: 73,03 TL

LPG: 34,79 TL

Kaynak: Ekonomim