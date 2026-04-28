Nisan 2026 itibarıyla bankalar arasındaki emekli promosyon yarışı adeta bir gövde gösterisine dönüştü. Emekli maaşına göre değişen ödemelerde, nakit promosyonun yanına eklenen fatura, harcama ve davet bonusları toplam kazancı rekor seviyelere taşıdı.

REKOR KAZANÇ SUNAN BANKALAR

Akbank: Toplamda 50.000 TL'ye varan ödül fırsatı sunuyor. 20.000 TL'ye kadar nakit promosyona ek olarak; fatura talimatları, kredi kartı harcamaları ve her emekli yakını daveti için 10.000 TL olmak üzere dev bir paket hazırladı. Ayrıca yeni müşterilere faizsiz kredi imkânı da sağlıyor.

Türkiye Finans: Toplam kazancı 32.000 TL'ye kadar çıkarıyor. Maaş tutarına göre 27.000 TL'ye varan nakit ve bonus ödemesine, getirilen her emekli yakını için 5.000 TL ek ödül ilave ediliyor.

Yapı Kredi: Şartların sağlanması durumunda emeklilere 30.000 TL'ye varan toplam nakit promosyon imkânı tanıyor.

Şekerbank: Maaş aralıkları ve ek avantajlarla birlikte emekli müşterilerine 27.500 TL'ye kadar toplam kazanç vaat ediyor.

Kuveyt Türk: Fatura talimatı ve kart harcamalarıyla birleşen kampanyasında üst limiti 27.500 TL olarak belirledi.

Denizbank: KMH, fatura talimatı ve dijital aktiflik gibi koşulların tamamlanmasıyla toplam promosyon tutarını 27.000 TL seviyesine yükseltiyor.

Garanti BBVA: 15.000 TL nakit promosyonun üzerine; harcama bonusları, avans hesap ve sigorta poliçesi ödülleriyle toplamda 25.000 TL fırsat sunuyor.

TEB: Emekli maaşını taşıyan ve otomatik fatura talimatı veren müşterileri için toplam kazancı 21.000 TL olarak güncelledi.

KAMU BANKALARI VE STANDART ÖDEMELER

Kamu bankaları, ek bonuslardan ziyade doğrudan maaş tutarına odaklı sabit bir skala üzerinden ilerliyor:

Halkbank ve Ziraat Bankası:

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL

10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL

10.000 TL altı maaş alanlara: 5.000 TL (Ziraat Bankası) ödeme yapıyor.

Kaynak: Sabah gazetesi