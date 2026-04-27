Türkiye'de yatırım tercihlerinde dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan nisan ayı hanehalkı beklenti anketi, yatırımcıların altından çıkıp yeniden gayrimenkule yönelmeye başladığını ortaya koydu.

Ankette yer alan "Yatırım tercihleri" sorusuna verilen yanıtlara göre, mart ayında yüzde 55,2 olan "Altın alırım" diyenlerin oranı nisanda yüzde 48,8'e geriledi. Buna karşılık "Gayrimenkul alırım" diyenlerin oranı yüzde 28,5'ten yüzde 33,4'e yükseldi. Veriler, hanehalkının yatırım tercihlerinde konutun yeniden öne çıktığını gösterdi.

ALTIN FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLUYOR

Türkiye Gazetesi'nden Faruk Bingöl'ün haberine göre sektör temsilcileri, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların gayrimenkul piyasasını doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre altın, birçok yatırımcı için konut alım sürecinde "Ara yatırım aracı" olarak kullanılıyor.

"KÂRINI REALİZE EDEN KONUTA GEÇİYOR"

Gayrimenkul Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, Türkiye'de bireylerin konut alacak seviyeye ulaşana kadar birikimlerini çoğunlukla altında değerlendirdiğini belirtti. Büyükduman,"Altındaki sert yükselişler konut talebini artırabiliyor. Yatırımcılar hedefledikleri birikime ulaştıklarında kârlarını realize ederek konut alımına yöneliyor. Altın fiyatlarında gevşeme olduğunda ise eldeki altın bozdurularak gayrimenkule geçiş yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYAT ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Son bir yıllık verilere göre büyükşehirlerde konut fiyat artışları öne çıktı. Ortalama metrekare fiyatı ve yıllık artış oranlarına göre ilk sıralarda şu iller yer aldı:

İstanbul: 62.204 TL/m² – %40,53

Antalya: 52.011 TL/m² – %40,44

Muğla: 65.607 TL/m² – %40,20

Ankara: 36.561 TL/m² – %39,83

Ordu: 35.648 TL/m² – %35,94

KİRA GETİRİSİNDE ÖNE ÇIKAN İLLER

Mart 2026 itibarıyla kira getirilerinde öne çıkan şehirler ise şöyle sıralandı:

Tekirdağ: 29.775 TL/m² – %8,38

Ankara: 36.561 TL/m² – %8,24

Şanlıurfa: 22.257 TL/m² – %8,00

Sakarya: 33.483 TL/m² – %7,55

İstanbul: 62.204 TL/m² – %7,38

Yayımlanan veriler, altın fiyatlarındaki hareketlerin yatırımcı davranışını doğrudan etkilediğini ve konutun yeniden güçlü bir alternatif olarak öne çıktığını ortaya koyuyor.

