TCMB Para Politikası Kurulu'nun Nisan 2026 faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. Karar, konut kredisi kullanmayı planlayan milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Peki faiz indirilirse taksitler ne kadar düşer, sabit kalırsa ne değişmez?

MEVCUT TABLO: TAKSİTLER NEREDE DURUYOR?

Nisan 2026 itibarıyla konut kredisinin ortalama aylık faiz oranı yüzde 2,57 seviyesinde. Son bir yılın en düşük oranı yüzde 2,48, en yüksek oranı ise yüzde 3,06 olarak kayıtlara geçti.

Bu oranlarla, 1 milyon TL ve 120 ay vadeli konut kredisinde aylık taksit yaklaşık 26.273 TL, toplam geri ödeme ise 3 milyon 152 bin 760 TL oluyor. Bankalar arasındaki faiz farkının 120 ay vadede 200.000 TL'yi aşan maliyet farkı yaratabileceğini de not etmek gerekiyor.

FAİZ İNERSE SOMUT RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Faizin aylık yüzde 3,05'ten yüzde 2,49'a inmesiyle birlikte 1 milyon TL, 10 yıl vadeli kredide aylık taksit 31.352 TL'den 26.273 TL'ye indi; toplam geri ödemede ise 609 bin TL'lik düşüş yaşandı. Yani yarım puanlık indirim bile uzun vadede yüz binlerce lira fark yaratıyor.

Piyasa analistleri, faiz indirimlerinin sürmesi halinde konut kredisi oranlarının yüzde 2,00-2,30 bandına gerileme ihtimalini değerlendiriyor. Böyle bir senaryoda aynı kredi için aylık tasarruf 3.000-5.000 TL bandına çıkabilir.

PİYASA NE BEKLİYOR?

37 ekonomistin katıldığı beklenti anketinde, 22 ekonomist politika faizinin sabit kalacağını öngörürken, 14 ekonomist 300 baz puanlık artış, 1 ekonomist ise 100 baz puanlık artış beklediğini bildirdi. Beklenti medyanı yüzde 37 ile faizin sabit bırakılacağı yönünde.

Jeopolitik gelişmeler nedeniyle belirsizliklerin arttığı bu ortamda TCMB'nin atacağı adım, ekonomiye önemli mesajlar verecek.

FAİZ SABİT KALIRSA KONUT PİYASASINA ETKİSİ

Bankaların "bekle-gör" stratejisi nedeniyle konut kredisine iştahın azaldığı, politika faizi ile bankalararası fonlama faizi arasındaki farkın kredi maliyetlerini yüksek tuttuğu gözlemleniyor.

Yüksek kredi maliyetleri, konut satışlarını baskılamaya devam ediyor; ipotekli konut satışları toplam satışlar içinde yalnızca yüzde 18 pay tutabiliyor. Satışların büyük bölümü peşin ya da alternatif ödeme modelleriyle gerçekleşiyor.

FAİZ İNDİRİMİNDE ERTELENMİŞ TALEP DEVREYE GİRER

Faizlerde kalıcı bir düşüş başladığında konut piyasasında ertelenmiş talebin hızla devreye girmesi bekleniyor. Özellikle ilk kez konut alacak kesim için kredi maliyetleri belirleyici unsur olmaya devam ediyor.

Ancak faizlerin gerilemesiyle artan talebin konut fiyatlarını da yeniden yukarı baskılayabileceği göz ardı edilmiyor. Faizin düşmesini beklerken fiyat artışıyla karşılaşma riski de masada.

Takip Edilecek Veri: Bugün saat 14.00'te açıklanacak PPK kararı ve buna eşlik edecek politika metni, konut kredisi faizlerinin önümüzdeki dönemdeki seyri için en kritik gösterge olacak.

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.