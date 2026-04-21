Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET), enerji ve petrol sektörünü kapsayan yeni bir dev sözleşmeye imza attığını duyurdu.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yürütülen geniş kapsamlı enerji projelerine dair bilgi verdi.

Yapılan açıklamaya göre HRKET; BAE’deki petrol, gaz ve enerji sektörlerinde devam eden projeler kapsamında;

• Ağır kaldırma,

• Taşıma,

• Vinç hizmetleri

sağlayacak. Sözleşmenin toplam bedeli ise 3.421.818 Amerikan doları olarak açıklandı.

HRKET GÜNLÜK TEKNİK ANALİZ

Yeni iş ilişkisi haberiyle birlikte HRKET paylarında hareketlilik gözleniyor. Saat 14.05 itibarıyla güncel verilere göre hisse performansı şu şekilde:

• Güncel Fiyat: 67.50 TL seviyelerinde dengelenen hisse, günlük bazda yüzde 0.45 oranında sınırlı artışla pozitif bölgede seyir izliyor.

• Hacim Verileri: İşlem hacmi yaklaşık 41.36 milyon TL (601 bin lot) seviyelerine ulaşarak yatırımcı ilgisinin canlı kaldığını gösteriyor.

• Teknik Analiz: Günlük grafikte, şubat ayındaki zirve denemesinden sonra bir konsolidasyon sürecine giren HRKET, nisan ayı itibarıyla dip oluşumunu tamamlayarak yukarı yönlü bir toparlanma sinyali veriyor. 58.15 TL olan yıllık en düşük seviyesinden uzaklaşan hisse, 67.05 TL direnç bölgesine göz dikmiş durumda.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.