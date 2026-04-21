Liderlik değişimine yönelik haberlerin ardından Apple hisseleri haftanın ikinci işlem gününe satıcılı başladı.

Bir önceki günü 273,05 dolar seviyesinden kapatan hisse senedi, yeni güne 271,45 dolar açılış fiyatıyla merhaba dedi.

TSI 18.52 itibarıyla hisseler yüzde 2,20'lik düşüşle 267,04 dolardan işlem gördü.

Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, Cook 1 Eylül itibarıyla görevinden ayrılacak. Ancak Apple ekosisteminden tamamen kopmayacak olan Cook, yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenecek.

JOHN TERNUS KİMDİR?

Apple’ın resmi sitesinde yer alan bilgilere John, iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, Apple Vision Pro ve daha fazlasının arkasındaki ekipler de dahil olmak üzere tüm donanım mühendisliği çalışmaları yönetti.

Virtual Research Systems'da makine mühendisi olarak çalıştı. Pennsylvania Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği lisans derecesine sahiptir.

