Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş., halka arz süreci kapsamında izahname başvurusunu gerçekleştirdi. Şirket tarafından hazırlanan izahnameye göre, başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayına sunuldu.

SERMAYE ARTIRIMI PLANLANIYOR

İzahnamede yer alan bilgilere göre, şirketin çıkarılmış sermayesinin 201,2 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. Bu kapsamda 48,8 milyon TL tutarında sermaye artırımı gerçekleştirilecek.

TOPLAM SATIŞ BÜYÜKLÜĞÜ 70 MİLYON TL

Sermaye artırımı ve ortak satışı birlikte değerlendirildiğinde, toplamda 70 milyon TL nominal değerli payın halka arz edilmesi planlanıyor.

İzahnamede, yer alan bilgilerin doğruluğunun SPK tarafından garanti edilmediği, kurulun herhangi bir tavsiye ya da onay niteliğinde değerlendirme yapmadığına dikkat çekildi.

Yatırımcıların kararlarını izahnamenin tamamını dikkate alarak vermesi gerektiği ifade edildi.

SÜREÇ SPK ONAYINA BAĞLI

Halka arzın gerçekleşebilmesi için izahnamenin SPK tarafından onaylanması gerekiyor. Onay sürecinin tamamlanmasının ardından halka arz takvimi ve fiyatlama detaylarının netleşmesi bekleniyor.

ŞİRKET HAKKINDA

Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş., sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi prensipleri doğrultusunda faaliyet gösteren çevre yönetimi şirketleri arasında yer alıyor. 2005 yılında kurulan şirket, atıkların oluşumundan geri kazanımına kadar olan tüm süreçleri uçtan uca yönetiyor.

Şirketin faaliyet alanları arasında entegre atık yönetimi, geri dönüşüm ve geri kazanım hizmetleri öne çıkıyor. Bu kapsamda sanayi kuruluşları ve kurumsal firmalara, atıkların toplanmasından bertarafına kadar kapsamlı çözümler sunuluyor.

Ayrıca elektronik atıklar (AEEE), hurda metaller, kablo, plastik ve ambalaj atıkları ekonomiye yeniden kazandırılıyor.