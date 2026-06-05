SPK, Ulusal Faktoring (ULUFA), İhlas Holding (IHLAS) ve Sasa Polyester'in (SASA) sermaye artırımı başvurularını onayladı. ULUFA yüzde 100 bedelsiz, IHLAS yüzde 100 bedelli, SASA ise yaklaşık yüzde 1,70 oranında tahsisli bedelli sermaye artırımı yapacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı son bültende üç şirketin sermaye artırımı başvurusuna onay verdi. Karara göre Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA), İhlas Holding A.Ş. (IHLAS) ve Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) sermaye artırımı gerçekleştirecek.

ULUFA YÜZDE 100 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRACAK

SPK onayıyla birlikte Ulusal Faktoring'in 540 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 100 oranında artırılarak 1 milyar 80 milyon TL'ye çıkarılacak.

Örnek lot hesabı:

100 lotu olan yatırımcı: 100 lot bedelsiz alacak, toplam 200 lota ulaşacak.

500 lotu olan yatırımcı: 500 lot bedelsiz alacak, toplam 1.000 lota ulaşacak.

1.000 lotu olan yatırımcı: 1.000 lot bedelsiz alacak, toplam 2.000 lota ulaşacak.

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Yatırımcıların elindeki lot sayısı iki katına çıkacak.

IHLAS'TAN YÜZDE 100 BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI

İhlas Holding'in 1,5 milyar TL olan sermayesi, halka arz yöntemiyle gerçekleştirilecek yüzde 100 bedelli sermaye artırımı sonrası 3 milyar TL'ye yükselecek.

Bedelli sermaye artırımında mevcut ortaklara yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) tanınacak.

IHLAS HİSSE DETAY VERİLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Örnek lot hesabı:

100 lotu olan yatırımcı 100 lot alma hakkı elde edecek.

500 lotu olan yatırımcı 500 lot alma hakkı elde edecek.

1.000 lotu olan yatırımcı 1.000 lot alma hakkı elde edecek.

Yatırımcıların lot sayısının iki katına çıkabilmesi için rüçhan haklarını kullanarak sermaye artırımına katılması gerekecek.

SASA'DAN YÜZDE 1,70 ORANINDA TAHSİSLİ BEDELLİ

Sasa Polyester'in 46,26 milyar TL olan sermayesi, tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilecek yaklaşık 785,3 milyon TL tutarındaki bedelli sermaye artırımı sonrasında 47,04 milyar TL'ye yükselecek.

Sermaye artırım oranı yaklaşık yüzde 1,70 seviyesinde bulunuyor.

Tahsisli satış yöntemiyle yapılacak işlem nedeniyle mevcut yatırımcıların doğrudan yeni pay alma hakkı bulunmayacak. Bu nedenle yatırımcıların hesaplarına ilave lot geçişi olmayacak.

SERMAYE ARTIRIMLARINDA YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

ULUFA'nın bedelsiz sermaye artırımı yatırımcıların elindeki lot sayısını doğrudan iki katına çıkaracak. IHLAS'ta ise yatırımcılar rüçhan haklarını kullanmaları halinde mevcut lotları kadar yeni pay satın alabilecek. SASA'nın tahsisli sermaye artırımı ise belirlenen yatırımcıya yönelik gerçekleştirileceğinden mevcut ortakların lot sayısında değişiklik yaratmayacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.