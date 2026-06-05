Özsu Balık Üretim A.Ş. (OZSUB), 2026 yılı kar payı dağıtım kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, şirketin nakit temettü dağıtım teklifinin genel kurul tarafından onaylandığı belirtildi.

TEMETTÜ ÖDEMESİ 6 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre hak kullanım tarihi 6 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

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Bu kapsamda yatırımcılara hisse başına;

Brüt 0,6166666 TL

Net 0,5241666 TL

nakit temettü ödemesi yapılacak.

GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ

Yönetim tarafından sunulan kar payı dağıtım teklifi, gerçekleştirilen genel kurul toplantısında kabul edilerek kesinleşti.