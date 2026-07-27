Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (BIST: KORDS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu. Şirket, çıkarılmış sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 1.799,90121 oranında artırma kararı aldı.

KORDS'TAN YÜZDE 1.799,9 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketin 194 milyon 529 bin 76 TL olan çıkarılmış sermayesi, 3 milyar 501 milyon 331 bin 195,57 TL artırılarak 3 milyar 695 milyon 860 bin 271,57 TL'ye yükseltilecek.

Bedelsiz sermaye artırımının tamamı şirketin iç kaynaklarından karşılanacak.

ARTIRILAN PAYLAR ORTAKLARA BEDELSİZ DAĞITILACAK

KAP açıklamasına göre sermaye artırımını temsil eden her biri 1 kuruş nominal değerli 350 milyar 133 milyon 119 bin 557 adet nama yazılı ve imtiyazsız pay, mevcut ortaklara sermayedeki payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacak.

Artırımda kullanılacak kaynak ise Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında hazırlanan finansal tablolarda yer alan Yabancı Para Çevrim Farkları ile yasal kayıtlardaki Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesaplarından karşılanacak.

SPK BAŞVURUSU YAPILACAK

Şirket, bedelsiz sermaye artırımı sürecinin tamamlanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Borsa İstanbul ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılacağını bildirdi.

BEDELSİZ SONRASI KAÇ LOT OLACAK?

KORDS'un açıkladığı %1.799,90121 oranındaki bedelsiz sermaye artırımında yatırımcıların elindeki her 1 lot hisse için yaklaşık 18 lot bedelsiz pay verilecek. Böylece toplam hisse adedi yaklaşık 19 katına ulaşacak.

Bedelsiz öncesi Bedelsiz sonrası (yaklaşık) 1 lot 19 lot 10 lot 190 lot 25 lot 475 lot 50 lot 950 lot 100 lot 1.900 lot 250 lot 4.750 lot 500 lot 9.500 lot 1.000 lot 18.999 lot

Not: SPK onayı ve hak kullanım sürecinde küsuratlı paylar nedeniyle nihai dağıtımda çok küçük farklılıklar oluşabilir.

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