Bakır fiyatları, Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonun düşmesi ve Çin'de stokların hızla gerilemesinin etkisiyle yükselişini sürdürdü. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılara ara verilmesi küresel risk algısını azaltırken, yatırımcıların odağı ABD Başkanı Donald Trump'ın rafine bakır ithalatına yönelik olası gümrük vergisi kararına çevrildi.

BAKIR FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Şanghay piyasasında bakırın ton fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,2 artışla 13.667 dolara yükseldi.

ABD ile İran arasında ateşkes beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte petrol fiyatlarında düşüş ve ABD dolarındaki zayıflama da sanayi metalleri üzerinde destekleyici etki oluşturdu.

ÇİN'DE BAKIR STOKLARI SON İKİ YILIN DİBİNDE

Fiyatlardaki yükselişte en önemli etkenlerden biri de Çin'deki arz sıkışıklığı oldu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki bakır stokları, Şubat 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Mart ayından bu yana devam eden stok erimesi nedeniyle Çinli alıcıların dış pazarlara yöneldiği, bunun da ithalat primlerini yukarı taşıdığı belirtildi.

Jinrui Futures Co. tarafından yapılan değerlendirmede, yurt içi stoklardaki düşüşün bakır fiyatlarını desteklemeye devam ettiği ancak stoklardaki azalış hızının yavaşlamaya başladığı ifade edildi.

Diğer değerli metallerde son durum

Değerli Metal Son Alış Satış Günlük Değişim Gümüş Ons / TL 2.824,07 2.822,36 2.825,78 %2,53 ▲ Gümüş Ons / USD 59,63 59,60 59,66 %2,47 ▲ Palladyum / USD 1.291,81 1.290,00 1.293,63 %3,65 ▲ Platinyum / USD 1.642,98 1.641,29 1.644,67 %3,23 ▲ Gümüş (Gram) 90,84 90,75 90,84 %2,53 ▲

GÖZLER TRUMP'IN TARİFE KARARINDA

Piyasalar ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın rafine bakır ithalatına yönelik olası gümrük vergisi kararını yakından izliyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın güncellenmiş tavsiyesini sunması beklenen tarihin üzerinden yaklaşık dört hafta geçmesine rağmen henüz resmi bir karar açıklanmadı. Trump yönetiminin son dönemde tarifelere ilişkin attığı adımlar ise piyasalardaki belirsizliği artırmayı sürdürüyor.

Analistler, Çin'deki düşük stok seviyeleri ile olası ABD tarifelerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini, bu iki gelişmenin kısa vadede bakır fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.