Petrol fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim nedeniyle sert yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı gün içinde yüzde 4,86 artışla 95,43 dolara ulaşırken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 88,57 dolar seviyesinden işlem gördü. Böylece Brent petrol 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

ABD-İRAN GERİLİMİ FİYATLARI YUKARI TAŞIDI

Yükselişte, ABD ile İran arasında karşılıklı askeri operasyonların devam etmesi etkili oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri tehdit etme kapasitesini hedef alan 11'inci saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu ise ABD'nin İran topraklarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'teki Ed-Doha Askeri Üssü ile Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ndeki ABD unsurlarını insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

Öte yandan İran'ın Buşehr Nükleer Santrali yakınındaki bir elektrik trafo merkezinin de ABD füzeleriyle vurulduğu bildirildi.

HÜRMÜZ VE BABÜLMENDEP ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Piyasalarda en büyük endişe, küresel petrol ticaretinin kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyatın aksayabileceği ihtimali olarak öne çıkıyor.

Buna ek olarak Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası ilan etmesi ve Babülmendep Boğazı'ndaki güvenlik riskinin artması da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Husilere bağlı SABA Haber Ajansı, son 24 saatte 6 geminin rotasını değiştirerek geri döndüğünü açıkladı.

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN DE KRİTİK GELİŞME

Uzmanlara göre Brent petroldeki yükselişin kalıcı olması halinde, uluslararası ürün fiyatları ve döviz kurundaki hareketlerle birlikte Türkiye'de akaryakıt fiyatları üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşabilir.

Bu nedenle petrol fiyatlarındaki gelişmeler yalnızca enerji piyasaları değil, enflasyon ve ulaştırma maliyetleri açısından da yakından takip ediliyor.