Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin sermaye güçlendirme hamleleri devam ediyor.

SPK’nın 16 Temmuz 2026 tarihli haftalık bülteninde onaylanan bedelli sermaye artırımı için rüçhan hakkı kullanım başlangıç tarihi 23 Temmuz 2026 Perşembe olarak belirlendi.

SERMAYE 200 MİLYON TL’YE ÇIKARILIYOR

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin 26 Şubat 2026 tarihinde SPK'ya ilettiği başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bedelli sermaye artırımının finansal detayları da netleşti.

Açıklanan takvime göre sermaye yapısındaki değişim şu şekilde gerçekleşecek:

• Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 100.000.000 TL

• Sermaye Artırım Oranı: Yüzde 100 (Tamamı nakden karşılanmak üzere)

• Artırılacak Sermaye Tutarı: 100.000.000 TL

• Yeni Çıkarılmış Sermaye: 200.000.000 TL

• Kayıtlı Sermaye Tavanı: 400.000.000 TL

YATIRIMCILAR İÇİN RÜÇHAN SÜRECİ BAŞLIYOR

Şeker Finansal Kiralama (SEKFK) pay sahipleri, ellerinde bulundurdukları hisse oranında (yüzde 100) yeni pay alma (rüçhan) hakkını 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren kullanabilecekler.

Bedelli sermaye artırımına katılmak istemeyen yatırımcılar ise rüçhan hakkı kuponlarını rüçhan hakkı pazarında satabilecekler.

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