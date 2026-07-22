Gersan Elektrik (GEREL), 2025 yılına ilişkin kâr dağıtım kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu. Şirket, 2025 yılı net dönem kârının ortaklara dağıtılmaması yönündeki yönetim kurulu teklifinin Genel Kurul'da oy çokluğuyla kabul edildiğini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı konsolide finansal tablolarda yer alan net dönem kârının dağıtılmaması yönündeki yönetim kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

KÂR DAĞITIMI YAPILMAYACAK

KAP'ta yer alan açıklamada, söz konusu teklifin Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildiği belirtildi.

Böylece Gersan Elektrik, 2025 yılına ilişkin net dönem kârını ortaklarına temettü olarak dağıtmama kararı almış oldu. Şirketin kâr dağıtımına ilişkin kararı, Genel Kurul onayıyla kesinleşti.

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