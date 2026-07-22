Seçimlerden merkez bankalarının faiz kararlarına, savaşlardan spor müsabakalarına kadar birçok gelişme üzerine işlem yapılabilen tahmin piyasalarının işlem hacmi son bir yılda 2 milyar dolardan 45 milyar dolara yükseldi. Ancak hızlı büyüme, manipülasyon ve içeriden bilgi kullanımı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

İşlem hacmindeki rekor artış dikkat çekerken, içeriden bilgi kullanımı, manipülasyon iddiaları ve etik tartışmalar da yeniden gündeme geldi.

İŞLEM HACMİ 45 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

ABD merkezli araştırma şirketi The Block verilerine göre, sektörün önde gelen platformları Kalshi, Polymarket ve Polymarket US'in aylık işlem hacmi Temmuz 2025'te yaklaşık 2 milyar dolar seviyesindeydi.

Bu rakam Mayıs 2026'da 25 milyar dolara yükselirken, geçen ay ise özellikle 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna yönelik tahmin işlemlerinin etkisiyle 45 milyar dolara yaklaştı.

ÇOK FARKLI KONULAR ÜZERİNE İŞLEM YAPILABİLİYOR

Tahmin piyasalarında kullanıcılar, belirli bir olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin "Evet" veya "Hayır" yönünde pozisyon alabiliyor.

Fed'in faiz indirimi kararı, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin normale dönme zamanı, ABD ile İran arasında olası bir nükleer anlaşma ya da spor müsabakalarının sonuçları gibi birçok farklı konu bu platformlarda işlem görebiliyor.

MANİPÜLASYON VE İÇERİDEN BİLGİ RİSKİ

Uzmanlar, özellikle işlem hacmi düşük piyasalarda birkaç büyük yatırımcının fiyatları kolaylıkla etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Ayrıca olayın sonucunu önceden bilebilecek kamu görevlileri, şirket çalışanları veya sporcuların işlem yapmasının içeriden bilgiye dayalı işlemler (insider trading) riskini artırdığı belirtiliyor.

Geçmişte bazı siyasi isimlerin kendi adaylıkları üzerine işlem yaptığı, ABD'nin Venezuela ve İran'a yönelik askeri adımlarına ilişkin sızdırılan bilgiler sayesinde milyonlarca dolar kazanç elde edildiği yönündeki iddialar ile Beyaz Saray'da görev yapan bir çalışanın Donald Trump'ın konuşmalarına ilişkin tahmin piyasalarında işlem yaptığı iddiaları da tartışmaları büyüten örnekler arasında gösteriliyor.

"TAHMİN PİYASASI MI, YENİ NESİL KUMAR MI?"

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, tahmin piyasalarının yeterli düzenleme ve denetim olmadığı sürece manipülasyona açık olduğunu belirtti.

Türkiye, Fransa ve İsviçre gibi bazı ülkelerde ilgili platformlara erişim engeli uygulandığını hatırlatan Tufaner, bu kararların temel gerekçesinin "tahmin" adı altında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin yürütülmesi olduğunu ifade etti.

Tufaner, tahmin piyasalarının hukuki statüsünün netleşmediğini belirterek, bu yapıların finansal türev ürün mü yoksa bahis sistemi mi olduğuna ilişkin tartışmaların sürdüğünü söyledi.

ETİK TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Uzmanlara göre sadece finansal riskler değil, etik sorunlar da giderek önem kazanıyor.

Savaşlar, doğal afetler ve insani krizler gibi olaylar üzerine işlem yapılmasının trajik gelişmelerin finansal kazanç aracına dönüşmesine neden olabileceğine dikkat çekilirken, bu durumun toplumsal duyarlılığı zedeleyebileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, tahmin piyasalarının sağlıklı şekilde faaliyet gösterebilmesi için kapsamlı yasal düzenlemeler ile etkin denetim mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurgularken, aksi halde manipülasyon ve içeriden bilgi kullanımına bağlı mağduriyetlerin artabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Dünya