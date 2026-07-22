Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sanayi sektörünün nabzını tutan Temmuz 2026 dönemine ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi (RKGE) sonuçlarını açıkladı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış reel kesim güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 102,2 seviyesine geriledi. Endeksin 100 eşik değerinin üzerinde kalması imalat sanayindeki iyimser görünümün sürdüğüne işaret etse do güven seviyesinde ivme kaybı dikkat çekti.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise aynı dönemde 0,8 puanlık düşüşle 101,2 olarak kayıtlara geçti.

100 EŞİK DEĞERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Reel kesim güven endeksinin 100'den büyük olması ekonomik faaliyetlerde iyimserliği, 100'den küçük olması ise kötümserliği temsil ediyor.

Düşüşe rağmen endeksin 100'ün üzerinde seyretmesi, sektörde pozitif beklentilerin ağırlığını koruduğunu gösteriyor.

GÜVENİ DÜŞÜREN VE DESTEKLEYEN ETKENLER

Endeksi oluşturan yayılma endeksleri incelendiğinde, imalatçının yatırım ve genel gidişata ilişkin temkinli duruşunun endeksi aşağı çektiği, ancak ihracat ve üretim beklentilerinin düşüşü sınırladığı görüldü:

🔻 Endeksi Olumsuz Etkileyen Faktörler



• Sabit sermaye yatırım harcaması beklentilerindeki zayıflama

• Mevcut toplam sipariş miktarına yönelik değerlendirmeler

• Son üç aydaki toplam sipariş miktarındaki gerileme

• İmalatçıların genel gidişata dair temkinli tutumu

🔺 Endeksi Olumlu Etkileyen Faktörler



• Gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı artış beklentisi

• Gelecek üç aydaki toplam istihdam öngörüsü

• Gelecek üç aydaki üretim hacmi beklentileri

• Mevcut mamul mal stoku değerlendirmeleri