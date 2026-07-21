Açıklamaların ardından ham petrol yüzde 2'nin, gram ve ons altın ise yaklaşık yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İran, Husiler ve Lübnan'a ilişkin yaptığı açıklamalarla küresel piyasaların odağına yerleşti.

Trump'ın jeopolitik riskleri artıran mesajlarının ardından petrol ve altın fiyatlarında sert yükseliş görüldü.

TRUMP'TAN İRAN'A SERT MESAJ

İran ile olası görüşmelere ilişkin konuşan Trump, Tahran yönetiminin görüşmek istediğini belirterek, "İran çaresizce görüşmek istiyor. Ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

HUSİLER UYARISI

Kızıldeniz'deki güvenlik durumuna da değinen Trump, Husilerin deniz ticaretini yeniden hedef alması halinde ABD'nin karşılık vereceğini söyledi.

Trump, "Husiler Kızıldeniz'i kapatırsa daha önce yaptığımız gibi çaresine bakarız." diyerek yeni bir askeri müdahale ihtimaline işaret etti.

Öte yandan Trump, Lübnan'a yönelik açıklamasında ise ABD'nin ülkeye "uygun şekilde ve saygıyla" yaklaşacağını belirtti.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 2'NİN ÜZERİNDE YÜKSELDİ

Trump'ın açıklamalarının ardından jeopolitik risk algısının güçlenmesiyle enerji piyasalarında alımlar hız kazandı.

Ham petrol fiyatı yüzde 2,33 yükselerek 84,40 dolara çıktı. Artan belirsizlik güvenli liman talebini de destekledi.

Aynı saatlerde gram altın yaklaşık yüzde 2 yükselişle 6.195,60 TL'ye, ons altın ise yüzde 1,95 artışla 4.082,62 dolara ulaştı.

Trump'ın İran ve Husilere yönelik açıklamalarının ardından yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesi, hem altın hem de petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi.