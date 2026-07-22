Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT) 2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin Genel Kurul kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 17 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulunun temettü teklifi pay sahipleri tarafından kabul edildi. Karar, 22 Temmuz 2026 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildi.

58,5 MİLYON TL TEMETTÜ DAĞITILACAK

TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda şirketin 2025 yılı net dönem kârı 186,7 milyon TL olarak gerçekleşirken, yıl içinde yapılan 3,7 milyon TL bağışın eklenmesiyle bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 167,1 milyon TL oldu.

Genel Kurul'da alınan karara göre, söz konusu tutarın yüzde 35'ine karşılık gelen 58 milyon 495 bin 14,79 TL nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılacak.

ÖDEME TARİHİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Şirket, temettünün tek seferde nakit olarak ödenmesine karar verirken, ödeme tarihinin şirketin nakit akışına göre Yönetim Kurulu tarafından belirleneceğini bildirdi.

Temettü ödeme tarihi, dağıtımdan en az 15 gün önce alınacak Yönetim Kurulu kararıyla kesinleştirilecek ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılarla paylaşılacak.

KÂRIN KALAN KISMI YEDEKLERE AKTARILACAK

Açıklamaya göre, dağıtımın ardından kalan 384,98 milyon TL dönem kârı ise olağanüstü yedekler hesabına aktarılacak. Böylece şirket hem ortaklarına nakit temettü ödemesi yapacak hem de özkaynaklarını güçlendirmeyi sürdürecek.

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