Mevduat faizlerindeki yüksek seyir yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 22 Temmuz 2026 itibarıyla 5 milyon TL'nin 32 gün vadeli mevduat getirisi incelendiğinde, bankalar arasında faiz oranları ve net kazançlarda dikkat çeken farklılıklar bulunuyor.

5 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ

Banka Faiz/Kâr Payı Net Kazanç Akbank %41,5 150.082,19 TL DenizBank %41,5 150.082,19 TL QNB (E-Vadeli) %41,5 150.082,19 TL Odea Bank %41,5 150.082,19 TL GetirFinans %41,5 150.082,19 TL ON Dijital %41,25 149.178,08 TL Anadolubank %46 148.777,38 TL Garanti BBVA %41 148.273,97 TL ING %41 148.273,97 TL Ziraat Dinamik %41 148.273,97 TL DenizBank (Kaptan Hesap) %44,5 143.849,98 TL Türkiye İş Bankası %39 141.041,11 TL QNB (Kazandıran Günlük Hesap) %43,25 139.747,77 TL Halkbank %36 130.191,78 TL Ziraat Katılım %37 (Kâr Payı) 125.390,53 TL

Getiriler, 22 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan oranlara göre 5 milyon TL ve 32 gün vade üzerinden hesaplanmıştır. Kampanya şartları, müşteri statüsü ve hesap türüne göre bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançlar değişiklik gösterebilir.

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