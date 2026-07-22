Özellikle TOGG, Fiat, Renault, Opel ve Citroën gibi popüler markaların muhtemel listede yer aldığı haberleri gündemi sarsarken; düzenlemenin Meclis'ten geçip geçmediği, kimleri kapsayacağı ve şartlarının ne olacağı merak konusu oldu. İşte kulislerde konuşulan taslağın tüm ayrıntıları ve işin aslı...

EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş resmi bir "emeklilere özel ÖTV muafiyeti kanunu" bulunmamakta.

Mevcut yasal mevzuata göre Türkiye'de ÖTV muafiyetli araç alım hakkı, yalnızca engel oranı yüzde 90 ve üzerinde olan veya belirli durumlarda bu durumu sağlık kurulu raporuyla belgeleyen vatandaşlara sunuluyor.

Ancak ekonomi yönetiminin ve otomotiv sektörünün, belirli şartlar ve bütçe limitleri dahilinde kısıtlı bir grup için vergi muafiyeti/indirimi seçeneğini değerlendirdiği ifade ediliyor.

TÜM EMEKLİLERİ KAPSIYOR MU?

Kamuoyunda "Tüm emeklilere ÖTV'siz araç geliyor" algısı oluşsa da taslak ve teklif iddialarına göre bu düzenleme tüm emeklileri kapsamayacak.

Kapsama Girmesi Beklenen Gruplar:



• Esnaf ve Sanatkârlar: 5362 sayılı Kanun kapsamında esnaf/sanatkâr statüsünde olanlar.

• Bağ-Kur Emeklileri: 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında yaşlılık aylığı alanlar.

• Tarım/Çiftçi Bağ-Kur Emeklileri: ÇKS'ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) en az 10 yıl kayıtlı olan ve yoksulluk sınırının altında maaş alan belirli gruplar.

Önemli Detay: SSK (4/1-a) işçi emeklileri ile Memur (Emekli Sandığı) emeklilerinin mevcut taslak kapsamının dışında kalacağı belirtiliyor.

KAPSAMA GİRMESİ MUHTEMEL ARAÇ MARKA VE MODELLERİ

Olası bir kanunlaşma durumunda Türkiye'de yerli üretimi yapılan, yerli içerik oranı yüksek ve B/C segmentinde yer alan uygun fiyatlı otomobillerin ön plana çıkması bekleniyor.

Kulislerde Konuşulan Muhtemel Araç Listesi:



• TOGG: T10X, T10F (Yerli üretimi teşvik amacıyla listelerin başında yer alıyor).

• Fiat: Egea Sedan, Egea Cross, Fiorino Combi, Topolino.

• Renault: Clio, Taliant, Megane Sedan, Duster.

• Hyundai: i20, Bayon.

• Toyota: Corolla, Corolla Hybrid, C-HR.

• Dacia: Sandero Stepway, Duster.

• Opel: Corsa.

• Citroën: C3.

ÖTV'SİZ ARAÇ ALIM ŞARTLARI NELER OLACAK?

Gündeme gelen taslağa göre suistimalleri önlemek amacıyla oldukça katı şartların getirilmesi öngörülüyor:

• 5 Yıl Satış Yasağı: ÖTV'siz alınan araç, iktisap (satın alma) tarihinden itibaren 5 yıl boyunca satılamayacak, devredilemeyecek veya tasarruf edilemeyecek. Erken satış durumunda ödenmeyen ÖTV tutarı gecikme faiziyle geri tahsil edilecek. (Sadece deprem, sel veya kaza gibi aracın kullanılamaz hale geldiği durumlarda istisna tanınabilecek).

• Bir Defaya Mahsus: Hakkı olan vatandaş bu imkandan hayatı boyunca yalnızca 1 kez yararlanabilecek.

• Zaman Sınırı: Emeklilik tarihinden itibaren ilk 5 yıl içinde bu hakkın kullanılması gerekecek.

• Sadece Binek Otomobiller: Kapsam yalnızca binek araçları kapsayacak, ticari araçlar muafiyet dışında tutulacak.

• Motor ve Fiyat Limiti: Aracın belli bir motor hacmi (örneğin 1.6 litre ve altı) veya üst satış fiyat limitine tabi olması gerekecek.

Konuyla ilgili TBMM veya Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama geldiğinde tüm detaylar güncellenecek.

