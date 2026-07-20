SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları, bu ay tek bir kalemle yetinmeyecek.

Şartları sağlayan hak sahipleri zamlı maaşlarının yanı sıra enflasyon/taban maaş fark ödemeleri ve banka promosyonlarıyla birlikte üç ayrı ödemeyi hesaplarında görecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA "FARK" MESAİSİ

Gözler en düşük emekli aylığını artıran yasal düzenlemede. Taban maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yapılan yüzde 17,76'lık artışın ardından taban maaşı 23.552 TL’ye çıkaracak yasa teklifinin Meclis'ten geçip Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde:

• Mevcutta 20.000 TL alan bir emekliye 3.552 TL tutarındaki seyyanen fark ödemesi yapılacak.

• Maaşı bu tutarın altında kalan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri de yeni taban maaşa tamamlanarak ay sonuna doğru hesaplara aktarılacak.

MEMUR EMEKLİLERİNE DÖNEMSEL ZAM FARKI

Maaşlarını ay başında zamsız olarak alan memur emeklileri (emekli sandığı) için ise yüzde 13,52'lik zam farkı mesaisi başladı.

SGK'nın duyuracağı takvime göre farklar, emeklinin maaş alma periyoduna göre şu şekilde dağıtılacak:

• Maaşını Her Ay Alanlar: 1 aylık zam farkı,

• Mayıs-Haziran-Temmuz Dönemi Alanlar: 1 aylık zam farkı,

• Haziran-Temmuz-Ağustos Dönemi Alanlar: 2 aylık zam farkı,

• Temmuz-Ağustos-Eylül Dönemi Alanlar: 3 aylık zam farkı alacak.

BANKALARDAN PROMOSYON YARIŞI

Zam oranlarının netleşmesiyle bankalar da emekli promosyon rakamlarını güncelledi.

Maaşını taşıyan veya sözleşmesini yenileyen emekliler, zamlı maaş ve maaş farkının yanında bankalardan alacakları promosyonlarla Temmuz ayını nakit açısından oldukça rahat geçirecek.

SSK VE BAĞ-KUR MAAŞ TAKVİMİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanan standart maaş ödeme takvimi ise şu şekilde işleyecek:

4/A SSK Emeklileri

• Tahsis Sonu 9: Ayın 17'si

• Tahsis Sonu 7: Ayın 18'i

• Tahsis Sonu 5: Ayın 19'u

• Tahsis Sonu 3: Ayın 20'si

• Tahsis Sonu 1: Ayın 21'i

• Tahsis Sonu 8: Ayın 22'si

• Tahsis Sonu 6: Ayın 23'ü

• Tahsis Sonu 4: Ayın 24'ü

• Tahsis Sonu 2: Ayın 25'i

• Tahsis Sonu 0: Ayın 26'sı

4/B Bağ-Kur Emeklileri

• Tahsis Sonu 9, 7, 5: Ayın 25'i

• Tahsis Sonu 3, 1: Ayın 26'sı

• Tahsis Sonu 8, 6, 4: Ayın 27'si

• Tahsis Sonu 2, 0: Ayın 28'i