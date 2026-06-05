Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde katılım finans sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emlak Katılım'ın yeniden yapılandırılmasına değinen Erdoğan, "Emlak Katılım organizasyonunu ruhuna uygun şekilde ihya etmiştik. Bu adım sonrası kurumumuz katılım finansın en dinamik noktasına geldi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Emlak Katılım'ın halka arz edilmesinin planlandığını açıklarken, katılım finans sektöründe yeni adımların da gündemde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Katılım, Halk Katılım ve Vakıf Katılım'ın birleştirilerek daha güçlü bir yapı oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.

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