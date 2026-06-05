Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, "Petrol Fiyatlarındaki Şok Küresel Büyüme Beklentilerini Vurdu" başlıklı Haziran 2026 Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı.

Raporda, ABD-İran savaşı sonrasında yükselen petrol fiyatlarının küresel ekonomiye yönelik riskleri artırdığı belirtilirken, dünya ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlara gidildi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

Fitch, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,8, 2027 yılında ise yüzde 4,4 büyümesini beklediğini açıkladı.

Kuruluş, mart ayında yayımladığı önceki raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6 büyüyeceğini öngörmüştü. Böylece 2026 büyüme beklentisi 0,8 puan aşağı çekilmiş oldu.

Fitch ayrıca Türkiye için 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 25'ten yüzde 29,5'e yükseltirken, yıl sonu dolar/TL tahminini 51 olarak açıkladı.

KÜRESEL BÜYÜME BEKLENTİLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Rapora göre küresel ekonominin 2026 yılı büyüme tahmini 0,2 puan düşürülerek yüzde 2,4'e indirildi. Dünya ekonomisinin 2027 yılında ise yüzde 2,5 büyümesi bekleniyor.

Fitch, yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu artırarak reel ücretleri baskıladığını, tüketimi yavaşlattığını ve şirketlerin maliyetlerini yükselttiğini belirtti.

Buna karşın yapay zeka yatırımlarındaki güçlü ivmenin küresel ticaret ve Asya ihracatını destekleyerek olumsuz etkinin bir kısmını dengelediği ifade edildi.

ABD VE AVRO BÖLGESİ İÇİN DE REVİZYON GELDİ

Fitch, ABD ekonomisine yönelik 2026 büyüme tahminini 0,3 puan düşürerek yüzde 1,9'a indirdi. ABD ekonomisinin 2027 yılında da yüzde 1,9 büyümesi bekleniyor.

Avro Bölgesi için 2026 büyüme tahmini ise 0,4 puan aşağı çekilerek yüzde 0,9 olarak güncellendi. Bölge ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1,1 büyüyeceği öngörüldü.

Öte yandan Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi yükseltildi. Fitch, Çin'in 2026 büyüme tahminini 0,3 puan artırarak yüzde 4,6'ya çıkarırken, 2027 yılı büyüme beklentisini yüzde 4,3 olarak korudu.

PETROL TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Fitch, Hürmüz Boğazı'nın temmuz ayına kadar kapalı kalacağı varsayımıyla Brent petrol fiyatı tahminini de yukarı yönlü revize etti.

Kuruluş, 2026 yılı ortalama Brent petrol fiyatı beklentisini varil başına 70 dolardan 87 dolara yükseltti.

Raporda, mevcut petrol şokunun küresel büyüme üzerinde baskı oluşturduğu ancak 1970'lerde yaşanan petrol krizleri kadar yıkıcı olmayacağı değerlendirmesi yapıldı.

MERKEZ BANKALARINA İLİŞKİN BEKLENTİLER

Fitch, petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel para politikaları üzerinde de etkili olduğunu belirtti.

Rapora göre ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu yıl faiz oranlarını sabit tutması, 2027 yılında ise yeniden faiz indirimlerine başlaması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ise haziran ayında 25 baz puanlık faiz artışı yapacağı, ancak bu artışın gelecek yıl geri alınacağı öngörüldü.