Her iki kurum da 2026 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3,1 seviyesinde açıkladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), yayımladığı son Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok gelişmekte olan ülkeye yönelik büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Kurum, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların enerji maliyetlerini artırması ve küresel tedarik zincirlerinde yeni riskler yaratması nedeniyle faaliyet gösterdiği 41 ülkeyi kapsayan bölge için 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 3,1 seviyesine çekti. Böylece şubat ayında açıklanan tahmine göre beklenti 0,5 puan düşürülmüş oldu.

EBRD, özellikle Türkiye, Ukrayna ve Mısır gibi ekonomilerde büyüme ivmesinin yavaşlayacağını öngörürken, yüksek enerji maliyetleri ve küresel imalat sanayisindeki zayıflığın ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.

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ENERJİ ŞOKU VE ENFLASYON RİSKİ

Rapora göre bölge genelinde enflasyon şubat ve nisan ayları arasında 1,2 puan artarak yüzde 6,4 seviyesine yükseldi.

EBRD, enerji ve gübre maliyetlerindeki artışın gıda fiyatlarını da yukarı çekebileceğini belirtirken, artan borçlanma maliyetlerinin ülkelerin büyüme performansını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Kurum ayrıca, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının halen ABD seviyelerinin yaklaşık beş katı üzerinde seyrettiğini ve bunun ekonomik görünüm açısından önemli bir risk unsuru olduğunu ifade etti.

OECD DE TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Öte yandan OECD de "Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye'ye yönelik büyüme beklentilerini aşağı yönlü güncelledi.

Kuruluş, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,1, 2027 yılında ise yüzde 3,8 büyümesini beklediğini açıkladı. OECD, mart ayında yayımladığı raporda 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 3,3 olarak duyurmuştu.

Raporda, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturduğu ve jeopolitik belirsizliklerin büyüme görünümünü zayıflattığı belirtildi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

OECD, dezenflasyon sürecinin devam etmesi halinde Türkiye'de yıllık enflasyonun 2027 yılının ilk yarısında yüzde 20'nin altına gerileyebileceğini öngördü.

Ancak kuruluş, Orta Doğu'da artabilecek gerilimler, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve yeni maliyet baskılarının enflasyondaki düşüş süreci açısından önemli riskler oluşturduğunu vurguladı.

Uluslararası kuruluşların güncel raporları, küresel ekonomide artan jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın büyüme görünümü üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Dünya