ABD merkezli yatırım bankası Citi, Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı son değerlendirmede büyüme görünümüne yönelik temkinli mesajlar verdi.

Citi ekonomistleri, 2025 yılında kaydedilen yüzde 3,6'lık büyümenin ardından Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,5 büyümesini beklediklerini açıkladı.

İLK ÇEYREK BÜYÜMESİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 büyüme kaydetti. Açıklanan veri piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken ekonomi çeyreklik bazda ise yüzde 0,1 büyüdü.

Citi analisti İlker Domaç tarafından hazırlanan raporda, ekonomik aktivitenin açıklanan büyüme rakamlarının işaret ettiğinden daha zayıf olduğu değerlendirmesi yapıldı.

"TEMEL EKONOMİK FAALİYET DAHA ZAYIF"

Raporda, "Analizimiz, temel ekonomik faaliyetin açıklanan GSYH rakamlarının gösterdiğinden daha zayıf olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerine yer verildi.

Domaç ayrıca düşük verimlilik artışı ile yapısal ve kurumsal göstergelerdeki bozulmanın büyüme görünümü üzerindeki belirsizlikleri artırdığını belirtti.

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YAPISAL REFORM VURGUSU

Citi, Türkiye'nin pandemi sonrası dönemde elde ettiği büyüme performansının yeniden yakalanabilmesi için daha kapsamlı ekonomik adımlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Raporda, makroekonomik istikrarı güçlendirecek ve yapısal reform eksiklerini azaltacak çok yönlü bir politika çerçevesi olmadan yüksek büyüme performansının sürdürülmesinin zor olabileceği görüşü paylaşıldı.

BÜYÜMEYE EN BÜYÜK KATKI TÜKETİMDEN GELDİ

TÜİK verilerine göre ilk çeyrekte büyümeye en büyük katkı hanehalkı tüketim harcamalarından geldi.

Sektörel bazda değerlendirildiğinde sanayi üretimi yüzde 0,8 daralırken, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 9,5 ile en yüksek büyümeyi kaydetti. Tarım yüzde 4,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,2, ticaret ve ulaştırma faaliyetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,5 ve inşaat sektörü yüzde 3,2 büyüdü.

OECD VE ERBD DE TAHMİNİNİ AŞAĞI ÇEKMİŞTİ

OECD de bu hafta yayımladığı raporda Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini yüzde 3,3'ten yüzde 3,1'e düşürmüştü.

Öte yandan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) da Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok gelişmekte olan ülkeye yönelik büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Kurum, faaliyet gösterdiği bölge için 2026 büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3,1'e indirirken, yüksek enerji maliyetleri ve küresel imalat sanayisindeki zayıflığın ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.