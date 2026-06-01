Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı birinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 büyüme kaydetti.

Ekonomistler geçtiğimiz haftalarda yapılan anketlerde yüzde 2,7 büyüme beklediğini açıklamıştı. Büyüme oranı yüzde 2,5 ile beklentilerin altında kaldı.

BÜYÜMENİN LİDERİ BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜ OLDU

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde en yüksek büyüme yüzde 9,5 ile bilgi ve iletişim faaliyetlerinde gerçekleşti.

Bu sektörü yüzde 5,2 ile diğer hizmet faaliyetleri ve yüzde 4,6 ile tarım sektörü takip etti.

HİZMETLER VE TARIM POZİTİF KATKI VERDİ

TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk çeyreğinde;

Bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 9,5

Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,2

Tarım sektörü yüzde 4,6

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,7

Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,5

İnşaat sektörü yüzde 3,2

Gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,0

Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2,0

Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,9

Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,8 büyüdü.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

SANAYİ SEKTÖRÜ DARALDI

Ekonomide büyüme devam ederken sanayi sektöründe ise daralma görüldü.

TÜİK verilerine göre sanayi sektörü toplam katma değeri yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 azaldı.

Böylece bilgi ve iletişim sektörü büyümeye en yüksek katkıyı sağlayan alan olurken, sanayi sektörü negatif ayrışan sektör olarak öne çıktı.

GSYH CARİ FİYATLARLA 16 TRİLYON 999 MİLYAR 977 MİLYON TL

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2026 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 389 milyar 598 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 4,8 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,1, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 3,0 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı 2026 yılının birinci çeyreğinde yüzde 12,7, ithalatı ise yüzde 2,0 azaldı

Mal ve hizmet ihracatı, 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 12,7, ithalatı ise yüzde 2,0 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 35,9 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,9 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 34,4 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN PAYI YÜZDE 42,7

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 42,7 iken, bu oran 2026 yılı birinci çeyreğinde de yüzde 42,7 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 36,3 iken, 2026 yılı birinci çeyreğinde yüzde 35,8 oldu.