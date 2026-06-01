Google Haberler

Borsa İstanbul'da ihracat oranı en yüksek şirketler açıklandı. Listenin zirvesinde yüzde 99,97 ile ULUSE yer alırken FROTO da ilk 10'a girdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında ihracat ağırlıklı gelir yapısına sahip firmalar dikkat çekiyor. Yurt dışı satışlardan elde edilen gelirlerin toplam satışlara oranına göre hazırlanan listede bazı şirketler gelirlerinin neredeyse tamamını ihracattan sağlıyor.

İhracat oranı yüksek şirketler, döviz bazlı gelir elde etmeleri nedeniyle yatırımcıların yakından takip ettiği şirketler arasında yer alıyor.

LİSTENİN ZİRVESİNDE ULUSE VAR

Fintables verilerine göre, ihracat oranı en yüksek şirketler sıralamasında ilk sırada yüzde 99,97 ile Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ULUSE) yer aldı. Şirket, gelirlerinin neredeyse tamamını yurt dışı satışlardan elde ederek listenin zirvesine yerleşti.

ULUSE'yi yüzde 97,48 ile Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) takip etti.

Haziran 2026 temettü takvimi belli oldu: 35 şirket ödeme yapacak Haziran 2026 temettü takvimi belli oldu: 35 şirket ödeme yapacak

İLK 10'DA OTOMOTİV VE TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ ÖNE ÇIKTI

Listenin üst sıralarında denizcilik, teknoloji, otomotiv ve sanayi şirketleri dikkat çekti. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) yüzde 81,87 ihracat oranıyla ilk 10 şirket arasında yer aldı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör
Borsa İstanbul'da en değerli şirketlerin güncel listesi! Borsa İstanbul'da en değerli şirketlerin güncel listesi!

YEO Teknoloji, Agrotech ve Elite Naturel gibi şirketlerin de ihracat gelirlerinin toplam satışlar içindeki payının yüzde 80'in üzerinde olması dikkat çekti.

Zarardan kâra geçen hisseler! Zarardan kâra geçen hisseler!

BORSADA İHRACAT ORANI EN YÜKSEK 10 ŞİRKET

1- ULUSE – %99,97
2- FRIGO – %97,48
3- OZATD – %87,23
4- YEO Teknoloji – %86,20
5- BURVA – %86,14
6- FROTO – %81,87
7- AGROT – %81,64
8- ELITE – %80,93
9- ATEKS – %79,26
10- JANTS – %76,37

İHRACAT ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

İhracat ağırlıklı çalışan şirketler, gelirlerinin önemli bölümünü döviz cinsinden elde ettikleri için kur hareketlerinden olumlu etkilenebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar, özellikle küresel pazarlarda güçlü konuma sahip ve yüksek ihracat oranına sahip şirketleri yakından takip ediyor.

Ancak ihracat oranının tek başına yatırım kararı için yeterli olmadığı, şirketlerin kârlılık, borçluluk ve büyüme performanslarının da değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ASELSAN'dan 845 milyon dolarlık dev anlaşma!ASELSAN'dan 845 milyon dolarlık dev anlaşma!
%100 bedelsiz ve %19 bedelli yapan hissede fiyat düzeltmesi%100 bedelsiz ve %19 bedelli yapan hissede fiyat düzeltmesi

Google Haberler