Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında ihracat ağırlıklı gelir yapısına sahip firmalar dikkat çekiyor. Yurt dışı satışlardan elde edilen gelirlerin toplam satışlara oranına göre hazırlanan listede bazı şirketler gelirlerinin neredeyse tamamını ihracattan sağlıyor.

İhracat oranı yüksek şirketler, döviz bazlı gelir elde etmeleri nedeniyle yatırımcıların yakından takip ettiği şirketler arasında yer alıyor.

LİSTENİN ZİRVESİNDE ULUSE VAR

Fintables verilerine göre, ihracat oranı en yüksek şirketler sıralamasında ilk sırada yüzde 99,97 ile Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ULUSE) yer aldı. Şirket, gelirlerinin neredeyse tamamını yurt dışı satışlardan elde ederek listenin zirvesine yerleşti.

ULUSE'yi yüzde 97,48 ile Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) takip etti.

İLK 10'DA OTOMOTİV VE TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ ÖNE ÇIKTI

Listenin üst sıralarında denizcilik, teknoloji, otomotiv ve sanayi şirketleri dikkat çekti. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) yüzde 81,87 ihracat oranıyla ilk 10 şirket arasında yer aldı.

YEO Teknoloji, Agrotech ve Elite Naturel gibi şirketlerin de ihracat gelirlerinin toplam satışlar içindeki payının yüzde 80'in üzerinde olması dikkat çekti.

BORSADA İHRACAT ORANI EN YÜKSEK 10 ŞİRKET

1- ULUSE – %99,97

2- FRIGO – %97,48

3- OZATD – %87,23

4- YEO Teknoloji – %86,20

5- BURVA – %86,14

6- FROTO – %81,87

7- AGROT – %81,64

8- ELITE – %80,93

9- ATEKS – %79,26

10- JANTS – %76,37

İHRACAT ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

İhracat ağırlıklı çalışan şirketler, gelirlerinin önemli bölümünü döviz cinsinden elde ettikleri için kur hareketlerinden olumlu etkilenebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar, özellikle küresel pazarlarda güçlü konuma sahip ve yüksek ihracat oranına sahip şirketleri yakından takip ediyor.

Ancak ihracat oranının tek başına yatırım kararı için yeterli olmadığı, şirketlerin kârlılık, borçluluk ve büyüme performanslarının da değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.